A Viggo Mortensen no le gusta el cine actual

Morelia.— La gran mayoría de películas que salen cada año, dice Viggo Mortensen, son malas. La estrella de la saga El señor de los anillos reflexiona durante la presentación oficial de The dead don’t hurt, su nueva película como director, que ayer inauguró el 21° Festival Internacional de Cine de Morelia.

El filme, rodado en locaciones de Durango, es un western que cuenta la vida de una chica independiente francocanadiense (Vicky Krieps) y su relación con un inmigrante danés (Mortensen).

“Todos los años es el comienzo de la historia del cine. La gran mayoría de películas que salen cada año son bastante malas, aún así he visto todas las que pude, siempre hay algo que se puede encontrar”.

Añade sobre su trabajo actoral: “a veces se acaba el dinero y hay que buscar lo que sea. He tenido la suerte por muchos años de que he podido esperar el cuento que me gusta, pienso más allá del presupuesto”.

The dead don’t hurt, sin fecha de lanzamiento en México, fue escrita durante la pandemia por Covid-19, en 2020. A Viggo le tocó estar encerrado por tres meses en Madrid, donde sólo se podía salir a la calle si se comprobaba que se iba a comprar víveres u otro servicio necesario.

“Siempre es un pequeño milagro el hecho de que escribas y que luego se haga una película”, indica.