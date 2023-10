Willem Dafoe, Viggo Mortensen y otras sorpresas en la inauguración del Festival de Cine de Morelia

Morelia.- Willem Dafoe habla poco de la huelga de actores que ha puesto de cabeza de Hollywood desde hace más de tres meses, pero lo suficiente para demostrar su apoyo a la misma.

El actor de "Spider-Man" y "Pelotón", quien recibirá un premio en el marco del Festival Internacional de Cine que se desarrolla en esta ciudad, asistió la noche de este viernes a la inauguración del certamen.

"Seguimos en huelga, estoy con la unión, sí. Soy un miembro de la unión, estamos en huelga y me sentiré feliz de regresar a trabajar cuando las condiciones sean las adecuadas", dijo brevemente a su paso por la alfombra roja.

Foto: César Huerta/ EL UNIVERSAL

Lee también: Arranca el Festival Internacional de Cine de Morelia 2023

"Estoy feliz de regresar a Morelia, he venido otras dos ocasiones, siempre me pongo feliz cuando vengo a México. Me van a dar un premio por mi carrera, es maravilloso, es un gesto muy generoso", agregó antes de partir.

La edición 21 del FICM ha comenzado con la proyección del filme "The dead don't hurt" dirigida por el también actor Viggo Mortensen.

La estrella de "El señor de los anillos", quien hoy cumple 65 años, fue recibido por los fans con la canción de "Las Mañanitas" y gritos de admiración y respeto.

Foto: X Morelia Film Fest (@FICM)

Lee también: El dilema futbolístico que Viggo Mortensen enfrentó durante el rodaje de "The dead don’t hurt"

"Viggo, hermano, ya eres mexicano" y "Viggo, Isildur te necesita", corearon decenas de asistentes que se dieron en el céntrico Teatro Matamoros, donde se realizó la ceremonia de inauguración.

Entre quienes arribaron a la ceremonia estuvieron Bárbara Mori, quien presentará este domingo el drama "Perdidos en la noche", de Amat Escalante; el ganador del Oscar, Eugenio Caballero ("El laberinto del fauno"), la actriz Paulina Dávila y el actor Juan Pablo Medina, que en su momento fueron pareja sentimental; el cineasta Manolo Caro ("La casa de las flores") y el cantante Miguel Bosé, que llegó algo afónico.

Foto: César Huerta/ EL UNIVERSAL

Piden más apoyo a la cultura

Durante la ceremonia de apertura, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del festival, pidió que el gobierno apoye a la cultura y esta no se quede en promesa de campaña.

"Por años, décadas ya, hemos insistido en la necesidad de hacer de la cultura una prioridad en las acciones de gobierno, pues la cultura es un pilar fundamental en el desarrollo. A pesar de los esfuerzos puntuales que son sin duda positivos no habrá mejor país ni mejor mundo si se mantiene a la cultura condenada a una permanente miseria presupuestal y a ser la promesa de campaña eternamente incumplida", apuntó.

Foto: X IMCINE (@imcine)

Y aprovechó el micrófono para enviar un saludo de apoyo al sindicato estadounidense de actores, cuyos logros consideró, impactarán en todo el mundo.

"Los avances tecnológicos, los nuevos modelos de negocio, no justifican que empeoren las condiciones de trabajo, que se vulneren derechos sobre la propia imagen y se concentren las ganancias en cada vez menos personas, los resultados de la lucha que se da allá, impactarán sin duda aquí y en todo el mundo. Esperamos que se reanuden pronto las negociaciones y se encuentren soluciones que satisfagan las justas demandas de los trabajadores en huelga", expresó.