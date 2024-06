Paulina Goto tiene problemas con su suegra

Guadalajara.- Para poder casarse y conocer a la familia de su novio, Paulina Goto no la tendrá fácil en España.

Al menos así se verá en el filme "Tu madre o la mía, guerra de suegras", la cual rodó el año pasado en Europa y se estrena este verano en salas comerciales del país ibérico, esperando fecha en México.

“Soy una chica que se va a casar y tengo una mamá y una familia que es muy distinta a la familia de mi futuro esposo, entonces, hay como todo este choque cultural también de México-España como las costumbres”, adelanta Goto.

Junto a Paulina ("Veinteañera, divorciada y fantástica") se encuentran en el elenco Patricia Bernal ("Firma aquí") y Saúl Lizaso ("La dictadura perfecta"), así como Carmina Barrios ("30 monedas") y Salva Reina ("La isla mínima").

“Claro que me identifiqué (con el personaje) sobre todo como mexicana viviendo en otro país definitivamente hay cosas, hasta incluso palabras y maneras de expresarte que decían ellos y era de ¿eso qué significa?. Creo que ahí hubo también como mucha carnita de donde agarrarnos para para construir el personaje y la dinámica”, apunta.

Goto se encuentra en esta ciudad para presentar oficialmente la comedia Entra en mi vida, donde interpreta a una chica que acaba de romper con su pareja y no va bien en el trabajo, por lo cual pretende convertirse en una influencer.

Es dirigida por J. M Cravioto (Olimpia y Corazonada) que llegará comercialmente a salas nacionales el próximo 18 de julio.

Lee también: Paulina Goto, de enemiga a aliada de las redes

La cinta tiene la propuesta de simular que prácticamente toda es vista de una “cámara” de teléfono, algo que entusiasma a la actriz.

“Explorar un formato nuevo me gustó muchísimo, fue algo que nunca había hecho y no nada más es como el formato vertical, no se crean van a ver tipo La bruja de Blair de que se va a mover horrible, está con súper buena calidad”, apunta.

“Fue muy interesante trabajar de esta manera porque muchas de las escenas yo tenía que “manipular”, pero obviamente había una persona detrás operando, tu guiabas y tenías que coreografiar; a veces se rompe la cuarta la pared y le hablo directo a la cámara”, detalla.

Entra en mi vida, apoyada por el estímulo fiscal Eficine, es una producción de Pirexia Films, con la participación de Wild Sheep, de la que son socios Jimena Rodríguez ("El vestido de la novia") y Erik Barmack, ex directivo de Netflix, compañía donde supervisó un centenar de series originales, como The witcher y Lupin.

“Las redes son al final un reflejo de quiénes somos como sociedad, pero son una gran herramienta también para para conectar con las personas que no tenemos así cerquita físicamente y a mí me gustan, porque siento que puedo estar cerca de la gente que me sigue, compartirles mis proyectos, un poquito de mi vida, pero definitivamente también tienen esa parte oscura-tóxica de los haters y tal, pero pues bueno, hay que hacer un balance”, considera.

rad