Paulina Goto, de enemiga a aliada de las redes

Cuando Paulina Goto comenzó en el medio artístico, usuarios de redes sociales, aprovechando el anonimato que éstas proporcionan, la atacaban sin ton ni son, algo que aunque no quiera, la fue afectando personalmente.

“No había todas las plataformas que ahora hay, pero sí Twitter (hoy llamada X) y eran comentarios negativos y críticas hacia mi persona y aspecto físico que me afectaban como ser humano”, recuerda la actriz.

“Lo he ido trabajando, aprendiendo a estar segura de lo que soy, de no darle ese poder a la gente externa. Es muy fácil tras una cuenta anónima salir y despilfarrar lo que traen, desquitarse con la gente. Y para mí, ahora, eso es reflejo de quien sale a atacar. Si estás a gusto con tu vida, no haces eso”, considera.

La regiomontana de 32 años comenzó su carrera cuando apenas estaba llegando a la segunda década de su vida. Inició con una participación en el filme Borrar de la memoria y siguió con la telenovela Niña de mi corazón, explotando en 2012 con Mis XV.

Ahora las redes sociales, esas que de cierta manera le afectaban, son sus aliadas. Sabe que ahí puede promover sus proyectos audiovisuales y musicales, así como tener más cercanía con el público y hasta denunciar cosas desagradables, como cuando se tuvo que aventar de un taxi de alquiler porque el conductor se mostró sospechoso: “De hecho metí denuncia y todo”, cuenta.

Hoy, también, las redes sociales y ella llegaron a un set cinematográfico para “colaborar” juntas en la cinta Entra en mi vida, en cuyo rodaje se realizó la plática con EL UNIVERSAL.

Dirigida por JM Cravioto (Corazonada y Malvada), la historia la coloca como una mujer que acaba de romper con su pareja y no le va bien en el trabajo, así que busca ser influencer.

“El personaje tiene este viaje de aprendizaje, de encontrarse un poco con quién es ella y también con el tema de autenticidad, algo que es difícil en las redes sociales”, apunta Goto.

Entra en mi vida, apoyada por el estímulo fiscal Eficine, es una producción de Pirexia Films, con la participación de Wild Sheep, de la que son socios Jimena Rodríguez (El vestido de la novia) y Erik Barmack, exdirectivo de Netflix, compañía donde supervisó series como The witcher.

Con mucho trabajo

Este año, el cine ha tratado bien a la actriz. Además de ésta cinta, se estrenó en plataforma la comedia Bendita suegra, donde compartió créditos con Blanca Guerra y filmó Tu madre o la mía, ahora en posproducción

Esta última narra la historia de la lucha de dos madres, interpretadas por la mexicana Patricia Bernal y la española Camina Barrios, quienes están dispuestas a hacer lo que sea para decidir hasta el mínimo detalle del enlace nupcial de sus hijos, siendo Goto uno de los personajes que están por casarse.

La película fue dirigida por Chus Gutiérrez, realizadora de Sin ti no puedo y De Caperucita a loba, entre otras.