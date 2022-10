50° aniversario del OTI: “Así lleguen mil personas, nosotros somos los originales”, Crystal

La cantante Crystal fue contundente al considerar que sin importar cuántas personas tratan de organizar celebraciones por el festival OTI, pues será en el concierto que se realizará el próximo 6 de diciembre en el Auditorio Nacional donde estarán los intérpretes originales.

“Somos los originales del festival OTI, se pueden hacer muchos eventos del festival, muchas celebraciones y qué bueno, pero los originales somos nosotros”, declaró la intérprete en conferencia de prensa.

En dicha fecha se hará una fiesta en el Coloso de Reforma para conmemorar las cinco décadas del inicio del festival OTI, el evento de la canción que se llevó a cabo, por primera vez, el 25 de noviembre de 1972, en Madrid, España.

“Nosotros pisamos, dimos la cara, nos pusimos nerviosos, compartíamos los camerinos, estuvimos, a veces don Raúl Velásco nos regañaba y a veces no, así lleguen mil personas a querer usurpar este evento, somos nosotros, entonces esperemos el 6 de diciembre”, añadió Crystal.

En el concierto que se hará en la Ciudad de México se reunirán cantantes como Enrique Guzmán, Rocío Banquells, Laura Zapata, María del Sol, Carlos Cuevas, Arianna, Mario Pintor, Imelda Miller, Jesús Monarrez, José Luis Duval, Mr. Clayton, Alberto Ángel “El Cuervo” y por supuesto Crystal.



Foto: EL UNIVERSAL, Armando Pereda

Todos ellos, quienes vivirán una noche de bohemia con el público, recordarán los éxitos que sonaron en la OTI y en esta ocasión estarán acompañados por la Orquesta Las Tertulias, además de dos artistas revelación: Michelle Franco, y Josué Sosa. Mientras que la conducción estará a cargo de Jacqueline Goldsmith, Aramis Montecristo y Edoardo Narváez.

“Me da gusto estar otra vez con grandes amigos, les tengo un cariño muy especial, no digo uno por uno porque a todos los he querido mucho, no fue uno el festival en el que estuve, fueron varios”, recordó Crystal.

En su oportunidad, Imelda Miller se alegró de reencontrarse con varias y varios de sus colegas, “porque tenemos la oportunidad de volver a compartir escenario con nuestros compañeros”.

María del Sol destacó que el evento tiene un gran significado, ya que “muchas de nuestra carreras fueron impulsadas por este magno festival y poder compartir escenario con mis compañeros para mí es un regalazo”.

“Es un evento único es muy padre impulsar el talento nuevo, a veces cuando estamos constantemente, yo llevo 47 años de cantar se nos olvida cómo empezamos, se nos olvidan los sueños que teníamos y que hoy la mayoría se cumplieron, así que felicidades chicos”.

Jesús Monarrez recordó que la primera vez que entró al OTI fue como compositor, después se presentó como cantante y nunca pensó que después de tantos años tendría la ocasión de revivir esas épocas:

“Volver a estar en el escenario recordando este festival, el más importante que ha habido en México, sobre todo para los que nos dedicamos a escribir canciones. Gracias por darme la oportunidad de nuevo con muchos de mis compañeros, con los que tuve la suerte de competir”, platicó.

Para Mr. Clayton fue un honor estar con “tremendos cantantes y revivir el festival, los 50 años de su aniversario”. Él concursó en el OTI en el año de 1998 quedando en la gran final con dos canciones de su autoría.

Benito Castro recordó que con Los hermanos Castro tuvo el placer de ser partícipe en la música, con ellos compitió en Brasil en el año de 1971.

“Fecha memorable para México porque por primera vez en la historia de ese festival un solo país se llevaba todos los premios a otorgar y esos fueron para Los hermanos Castro y para México”.

José Luis Duval prometió que el recital del 6 de diciembre será el gran evento del año “gracias por ese esfuerzo, valentía por echarse al hombro a grandes artistas que van a estar y vamos a cantar con una canción, vamos a cantar dos canciones y algunos hasta tres”.

Mientras que Alberto Ángel “El Cuervo”, dijo que hay muchas anécdotas que se tienen alrededor del festival OTI que lo hacen un evento incomparables.

Laura Zapata compartió que, para ella, el festival OTI fue algo muy significativo que guarda en corazón, ella participó en dos festivales y al principio no tenía ni la menor idea de lo que le iba a pasar.

“(Era de) esas chavas que dicen ‘chiflo, bailo, ¿qué quiere que le haga en referencia al arte?’ Cuando vi el Teatro de la Ciudad repleto se me cayó encima, dije cantas o cantas, me fue muy bien, quedé entre las 10 finalistas, formo parte de ese disco y estuve en alterna como revelación del festival, salí con disquera.

