49 años sin "Tin Tan", el pachuco cantador

Uno de los actores cómicos más queridos por el público mexicano es Germán Valdes, "Tin Tan", quien en la época de oro del cine mexicano logró colocarse como una de las figuras más importantes del gremio y este 29 de junio lo recordamos en su aniversario luctuoso número 49.

"Tin Tan", cuyo nombre completo fue Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo, nació en la Ciudad de México el 19 de septiembre de 1915 y murió a consecuencia de cáncer de páncreas el 29 de junio de 1973. Fue el mayor de cuatro hermanos, quienes también se dedicaron a la actuación.

Germán Valdes actuó a lado de las actrices más bellas y talentosas de la época de oro del cine mexicano como Silvia Pinal, Rosita Quintana, Emilia Guiú y Yolanda Varela, entre otras. También con histriones que se volvieron parte de su familia artística como su carnal Marcelo Chávez, Wolf Ruvinskis y Fanny Kaufman "Vitola".

Si bien todos conocemos el trabajo del "Pachuco de Oro" en cintas como "El rey del barrio" (1950), "La marca del zorrillo" (1950), "Calabacitas tiernas" (1949), "El Ceniciento" (1952), "Simbad el mareado" (1950) y "El niño perdido" (1947), entre otras, también es reconocido el legado que el mayor de los Valdés dejó en la música.

En muchas de las películas Germán interpretó las canciones que se volvieron éxitos en esa época, además de mostrar sus mejores pasos. Por ello, realizamos una recomendación de las mejores canciones en voz de "Tin Tan".

1. "Bonita"

"Bonita como aquellos juguetes/ que yo tuve en los días/ infantiles de ayer"... así comienza este bolero compuesto por José Antonio Zorilla Martínez con música del Luis Alcaraz. Sin duda, es la canción más emblemática del "Pachuco de Oro".

2. "El panadero"

Todos la hemos escuchado cuando pasa el panadero, en bicicleta o automóvil, vendiendo las más ricas delicias que conforman la panadería mexicana. Fue incluida en la cinta "¡Ay amor… cómo me has puesto!" de 1951.

3. "La gloria eres tú"

José Antonio Méndez compuso este bolero que en años más recientes hizo famoso Luis Miguel; sin embargo, la voz melodiosa de "Tin Tan" realizó en su momento una gran interpretación de esta pieza, en la que también destacan los arreglos.

4. "Piel canela"

Compuesta por el puertorriqueño Bobby Capó, "Piel canela" cuenta con muchas versiones pues es una de las canciones latinoamericanas más importantes y "Tin Tan" no se podía quedar atrás, grabándola con el peculiar estilo del "Rey del barrio".

5. "Personalidad"

"Tú tienes personalidad,/ ¿quién?,/ ¿yo?,/ qué va, man/ o no/ ¿sí?/ eso que yo creo tiene el amor/ Por eso/ ahora que voy a hacer sin ti/ oh, me atormentas/ yo me derrito por ti". No cabe duda que a "Tin Tan" le sobraba personalidad, y esta canción es otro popular clásico dentro de su discografía.

