3 fotos que confirman que Elizabeth Hurley es una de las mujeres mayores de 50 años más hermosas

Una de las actrices británicas más icónicas de finales de los años 90 y principios de los 2000 fue sin dudas Elizabeth Hurley.

Sus ojos claros, su cabello castaño claro y sus facciones perfectas la convirtieron rápidamente en una ‘femme-fatale’ de Hollywood. Películas como “Al diablo con el diablo” junto a Brendan Fraser o “Infielmente casada” con Matthew Perry también le sirvieron a Hurley para volverse una celebridad.

Leer más: Elizabeth Hurley deslumbra en vestido lencero y abrigo Barbiecore

Sin embargo el tiempo pasó y Elizabeth Hurley comenzó a priorizar su vida en familia, por lo que dejó de aceptar tantos papeles. Por ejemplo, uno de sus últimos trabajos más importantes fue en la serie “The Royals” donde interpretó a la Reina Helena.

Leer más: Elizabeth Hurley enciende las redes con vestido corte sirena y sensual escote

Hurley cuenta actualmente con más de 2,5 millones de seguidores en Instagram, plataforma donde siempre comparte fotos de su día a día o recuerdos de sus trabajos.



Foto: Elizabeth Hurley. Fuente: Instagram @elizabethhurley1

Incluso recientemente Elizabeth Hurley estuvo en el ojo de la tormenta, ya que fue señalada como la mujer responsable de haberse acosado con el príncipe Harry cuando éste “perdió su virginidad”.

Sin embargo con el correr de los días se conoció que la mujer en cuestión fue Sasha Walpole y no Elizabeth Hurley.



Foto: Elizabeth Hurley. Fuente: Instagram @elizabethhurley1

¿Por qué se dijo que fue Elizabeth Hurley quien estuvo con el príncipe Harry?

El duque de Sussex reveló en su libro que había estado con una “hermosa mujer mayor”, y la prensa británica acusó directamente a Hurley, quien rápidamente desmintió los rumores: “Yo no. No culpable. ¡Já!”, dijo Hurley ante el entrevistador Michael Odell. “No, no. Absolutamente no”.



Foto: Elizabeth Hurley. Fuente: Instagram @elizabethhurley1

Hurley fue acusada porque en aquel entonces era dueña de una casa en Gloucestershire, un condado rural situado en el suroeste de Inglaterra en el que diversos miembros de la la realeza británica como la princesa Ana o el rey Carlos III tenían propiedades. Incluso en un momento se dijo que ella y el príncipe Harry pasaban mucho tiempo juntos y que habrían tenido un breve romance.