3 fotos que confirman por qué Tini Stoessel es una de las mujeres más hermosas de Argentina

A sus 25 años, Tini Stoessel ha demostrado que es una de las jóvenes artistas más exitosas de Latinoamérica y sus casi 30 premios de la industria de la música así lo confirman. Pero, además, la actriz se ha consagrado como una de las más bellas de Argentina, cosechando millones de elogios y “Me gusta” en sus redes sociales.

En una de las publicaciones que la cantante ha hecho en su cuenta de Instagram, se la puede ver modelando para una marca de ropa, en donde sale portand un top negro con finas tiras de strass colgantes y conjunto sastrero del mismo color. Con su cabello suelto y con ondas, y con un make up en tonos cálidos, Martina (como realmente se llama) se llevó más de un millón de “Me gusta” de parte de sus fans.

Así también fue la reacción de los internautas cuando la compositora colgó en su perfil de la red social de Meta, su look para visitar el programa de la televisión española “El Hormiguero”, conducido por Pablo Motos. Con el epígrafe “Y la que no también”, haciendo referencia al verso de uno de sus últimos trabajos musicales, Tini lució un outfit que evoca a los años 90 y el clásico video de Britney Spears “Baby One More Time”.



Quien supo ser la protagonista exitosa de “Violetta”, la serie de 2012 de Disney Channel, portó una minifalda tableada y con diseño escocés, dos cinturones, una camisa top con corbata negra y un abrigo en color marrón y blanco. La cantante decidió llevar botas acordonadas de caña alta, con bucaneras blancas y un bolso de mano del mismo tono.



Pero fue sin duda uno de los looks que portó para el videoclip de la canción “Muñecas” (realizado con la colaboración de su compatriota “La Joaqui”), el que explotó en elogios y tiene hasta el momento más de 1.4 millones de “Me gusta” y 14 mil comentarios. Allí, la novia del jugador argentino Rodrigo De Paul, lució un sensual atuendo con tiras gruesas de cuero que recorrieron todo su torso y una minifalda.