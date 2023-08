25 años de vivir el “Hoy”

El programa Hoy está de fiesta por su 25 aniversario, un espacio televisivo que ha funcionado como semillero de talentos y una escuela que ha permitido crecer profesionalmente a los conductores, quienes paralelamente han compartido tanto los buenos como los malos momentos de su vida.

“Este programa me ha visto crecer en muchos sentidos, yo llegué siendo soltera, y ese público me vio casarme, embarazada, conocieron a mi hijo. A esta emisión siempre le he tenido agradecimiento, porque representa muchas cosas para mí. He estado casi 15 años aquí”, señaló Galilea Montijo en entrevista.

En el festejo, recién se atravesó una noticia muy dolorosa para uno de los pilares de este show: Andrea Legarreta. Su madre, Isabel Martínez, murió el pasado domingo, razón por la que se ausentó dos días del programa y regresó el miércoles.

“Al final, a la gente no le importa tanto, o casi nada, lo que esté pasando contigo personalmente. Tú estás saliendo a entretener, es difícil salir con un dolor y tener que sonreír; también es como un bálsamo (el programa), porque te ayuda, te distraes”, dijo Legarreta en el Foro.

A lo largo de este cuarto de siglo, la madre de Mía y Nina Rubín siente que ha experimentado una notable evolución. En especial ha tenido el privilegio de entrevistar a luminarias del espectáculo. De entre todas, recuerda con particular intensidad el desafío que supuso la charla que sostuvo con el célebre tenor Andrea Bocelli.

“Me dijeron que la podía hacer en español, entonces yo no la tenía preparada en inglés, pero cuando llegué me dijeron que la tenía que hacer en inglés, eso quitó tiempo; no tener contacto visual también complicó un poco la cosa, él estaba un poco frío, pero al final es alguien que admiraba y vas conociendo gente de todo tipo”.

Hace 11 años, Paul Stanley decidió tomar la iniciativa y le escribió a Carmen Armendáriz a través de Twitter, manifestando su interés por formar parte del programa. Transcurrido algún tiempo, ella decidió incorporarlo al equipo.

“Los primeros programas que hice me ponía muy nervioso, me sudaban las manos, tenía mucha ansiedad... ésta ha sido mi escuela, me siento como pez en el agua”.

Cuando el productor Alexis Nuñez invitó hace 23 años a Arath de la Torre él no quería porque estaba enfocado en su carrera de actuación, pero lo aceptó para poder abarcar más experiencia.

“Aprendí de cero, me recuerda mucho que no sabía leer mi prompter ni hacer televisión en vivo, fue una gran escuela con seis horas al aire y volver ahora, después de tantos años, sin duda significa mucho en mi carrera.

Raúl Araiza lleva 16 años en el programa y recuerda cuando Carmen Armendáriz lo contactó luego de que él había estado en Big Brother, cosa que él no se creía.

“Yo, actor, nunca me imaginé ser conductor, todavía me cuesta trabajo decirlo, yo soy como un híbrido. He encontrado un hueco sin querer que tal vez no había, de una conducción más desparpajada.

“Aquí ha habido divorcios, matrimonios, pérdidas, de todo. Yo vivo bajo la ley de sólo por hoy, también he vivido los momentos de rehabilitación y trato de vivir porque no tenemos más”, dijo.

Hoy, el equipo del programa develará una placa con el nombre de todos los involucrados, se reunirán exproductores, exconductores y recordarán los mejores momentos de estos años.