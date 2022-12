100 años de Stan Lee: Disney+ lanzará documental sobre el creador de cómics

Para celebrar los 100 años del nacimiento del escritor de comics Stan Lee, la página oficial de Twitter de Marvel Entertainment anunció que el estreno del documental dedicado a su creador se llevará a cabo en 2023 por la plataforma Disney+.

"100 años de soñar. 100 años de crear. 100 años de Stan Lee", se lee en la publicación que está acompañada de un video en el que se muestran fragmentos de filmes en los que el creador de Spider-man tuvo pequeñas apariciones.

La publicación realizada por Marvel no da más información sobre la línea narrativa del proyecto, sobre sus creadores o la fecha de estreno exacta, pero alcanzó más de 10 mil reacciones de "me gusta" por parte de los internautas.

La leyenda estadounidense del cómic Stan Lee falleció el 12 de noviembre de 2018 en Los Ángeles a los 95 años y este miércoles se cumplieron 100 años de su nacimiento el 28 de diciembre de 1922.



100 years of dreaming. 100 years of creating. 100 years of Stan Lee.

Stan Lee, an Original documentary, is streaming 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/7MlWtP1IVD

— Marvel Studios (@MarvelStudios) December 28, 2022