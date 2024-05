La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que el tercer debate presidencial del próximo domingo va a estar “buenísimo”, principalmente en los cinco minutos de confrontación entre los aspirantes, por lo que invitó a la población a verlo.

"No se lo pierdan, va a estar buenísimo, de verdad se los digo", afirmó en entrevista.

Gálvez Ruiz señaló que en el debate “habrá sorpresas” y se escucharán nuevamente expresiones como “narco candidata”, con la que se refirió a su contrincante de Morena, Claudia Sheinbaum, porque el INE no las prohibió. “Que quede claro que nada más se ordenó que se retire, pero no dijo que no se puede decir. Nos vamos a decir cosas", adelantó.

"No se lo pierdan, va a estar buenísimo, de verdad se los digo. Después del partido del Cruz Azul y del triunfo de mi Máquina va a venir el triunfo. (…) Va a estar bueno, porque hay cinco minutos de confrontación, pero la verdad de las cosas es que la realidad los tiene contra la pared, 50 mil personas sin salud, 185 mil personas asesinadas", recalcó.

La candidata de la alianza opositora señaló que más allá de que Claudia Sheinbaum se diga ganadora del debate, “lo padre sería que después de este debate, tuviéramos uno ella y yo solitas en un medio de comunicación. Así, cara a cara, con un buen moderador o dos moderadores, uno que ella elija y otro que yo diga. Y eso sí es debate”.

Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por el PAN-PRI y PRD. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Por otra parte, agradeció a la disidencia magisterial que se vaya a reubicar para permitir que el domingo la Marea Rosa tenga su movilización en el Zócalo. Sin embargo, descartó que esa concentración sea un cierre de campaña en la Ciudad de México.

Dijo que habrá una veintena de cierres regionales o estatales y aunque se perfila que el último día de campaña vaya a Nuevo León, confesó que le gustaría cerrar en Hidalgo, su tierra natal.

“No, no es el cierre (el domingo), nadie está haciendo un cierre, yo voy a una concentración, una concentración de una alegría tremenda. (…) Si pudiera, yo me iría a mi pueblo con mi familia, con la gente que quiero. Ojalá me dé la agenda, pero yo quisiera acabar ahí, ahí donde empezó todo, donde hace 44 años salí buscando un sueño, entonces ahí sería el lugar (del cierre final)", dijo.

Xóchitl Gálvez anunció que en los cierres estatales no habrá concentraciones multitudinarias, porque ese nunca ha sido su estilo.

Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por el PAN-PRI y PRD. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

bmc/apr