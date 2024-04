"Si a los 60 años no has podido hacer un patrimonio eres bien güey", dice Xóchitl Gálvez a Claudia Sheinbaum La secretaria general y senadora de Morena, Citlalli Hernández, reviró a la candidata presidencial, Xóchitl Gálvez, aseverando que "si a los 60 años alguien no ha podido hacer un patrimonio es por diversas razones".

Xóchitl Gálvez Ruíz. Foto: Berenice Fragoso. EL UNIVERSAL