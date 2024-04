La candidata del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez culpó a su reloj de "freezearse" en el primer debate presidencial lo que ocasionó que sostuviera la bandera de México al revés, incidente que le generó infinidad de críticas tras el encunetro con Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez.

Gálvez aseguró que se hizo "bolas" porque no fueron claras las instrucciones sobre el debate y la bolsa de tiempo.

"Tenías que responder la pregunta y si querías poner tú tus ideas ya se te ha habido el tiempo y luego mi reloj se 'freezeo' desde el minuto uno, se freezeaba", expresó luego de su reunión con la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).

La candidata de la oposición no le importó contradecir la versión oficial que había dado en redes sociales sobre que era una "especie" de protesta por la violencia que vive México.

"Entonces yo no sabía y por eso de la bandera me faltó tiempo para regresar la vertical porque yo ya no sabía exactamente cuántos segundos tenían. Estuvo freezeado todo el tiempo mi reloj", acusó Xóchitl Gálvez.

¿Cómo se justificó Xóchitl Gálvez sobre la bandera de México al revés?

Tras el primer debate presidencial, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, aseguró que haber dejado el escudo de México al revés fue una protesta y no un "error", como habían sugerido quienes la criticaron.

“Si un ciudadano muestra su bandera al revés es señal de protesta por el secuestro o la violencia que vive el país. Rescataremos México de los criminales y los corruptos”, escribió la candidata de la oposición en su cuenta de X.

Si un ciudadano muestra su bandera al revés es señal de protesta por el secuestro o la violencia que vive el país.



Rescataremos México de los criminales y los corruptos.



Rescataremos nuestra bandera para que nos cobije a todos en unidad y en paz.



Vamos a enderezar la bandera… pic.twitter.com/LtRRUB2Zno — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) April 8, 2024

Con información de Víctor Gamboa

bmc/apr