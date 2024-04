Desde Huixquilucan, la candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, lanzó un guiño a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, a quien le pidió tener confianza en que será una buena Presidenta.

En un encuentro con mujeres, dijo que de ganar la Presidencia de la República, la mandataria estatal va a contar con ella para tener recursos federales, principalmente en el tema de la seguridad.

En la reunión con mil 500 mujeres en la Casa Club de Bosque Real, la aspirante presidencial señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene abandonado al Estado de México y el año pasado le quitó 50 mil millones de pesos en seguridad pública.

“Yo de una vez se lo digo a Delfina, a la maestra Delfina, va a contar conmigo. (…) Les voy a decir que el año pasado le quitaron 50 mil millones a la seguridad pública. ¿Qué hubiera hecho la maestra Delfina si hubiéramos mandado 2 mil millones en patrullas, en cámaras, en tecnología, de policías bien pagados?

“Hubiera mejorado la seguridad, el transporte público, eso es lo que tenemos que hacer maestra Delfina; téngame confianza, va a tener en la Presidencia a una mujer que sí la va a apoyar, porque yo nunca me he fijado en partidos políticos, a mí lo que me importa es que al Estado de México le vaya bien", remarcó.

maot