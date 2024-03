Calkiní, Campeche.- La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, reconoció que, al echar para atrás la reforma educativa, impulsada por el exmandatario Enrique Peña Nieto, hay aún pendientes, pero que las va a revisar con el magisterio, entre ellas la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), y el sistema de pensiones para los docentes.

"Lo cierto es que al echar para atrás la reforma educativa hubo cosas que aún quedaron pendientes y las vamos a revisar en conjunto con el magisterio", aseguró al sostener un Diálogo con el magisterio de la entidad.

En ese sentido, la exmandataria capitalina dijo que quiere ser la presidenta de la educación pública, por lo que va por fortalecer la educación pública en todos los niveles educativos y a poner siempre por encima de todo a las maestras y maestros del país.

En ese sentido, Sheinbaum se comprometió con el magisterio nacional para revisar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) para garantizar un sistema de pensiones justas para las y los docentes de México.

"Vamos a entrar al proceso de la USICAMM, a ver escúchenme, van a estar de acuerdo conmigo, no vamos a regresar a lo que había antes, pero tampoco se puede quedar lo que está hoy porque hay muchas injusticias que están en la USICAMM. A lo que yo me comprometí porque uno tiene que ser honesto porque sería muy fácil recibir aplausos a lo que yo me comprometí con el magisterio es hacer una mesa de trabajo, pero que pongamos en el centro a las maestras y los maestros de México y sus derechos laborales".

Sobre el tema de las pensiones, Sheinbaum señaló que, la reforma de Felipe Calderón sobre las pensiones para los docentes fue "terriblemente dañina para el magisterio nacional, por lo que va por hacer una mesa de trabajo para poner al centro a los docentes.

"Hay que echar para atrás el sistema de pensiones que hizo (el expresidente Felipe) Calderón en el 2007 porque fue terriblemente dañina para el magisterio nacional, para los trabajadores del Estado con acceso al ISSSTE, pero me comprometo, ya lo hice con el magisterio a hacer una revisión de las pensiones actuales, de cuántas UMAS y como lo podemos ir haciendo progresivamente para que haya una pensión digna a las maestras y maestros de México".

Por otro lado, Sheinbaum destacó, algunas de sus propuestas como garantizar que la educación pública sea gratuita en todos los niveles y anunció que abrirá diálogo con las universidades públicas, aunque sean autónomas, para que no se cobren colegiaturas a los estudiantes.

"Primero, la educación gratuita en todos los niveles y eso lo vamos a cumplir en 2025. Nos vamos a poner de acuerdo en la educación media superior, que en algunos casos la pública cuesta y con la educación superior, aunque sea autónoma porque no debe haber colegiaturas en la educación superior pública, debe ser gratuita para todas y todos los mexicanos”, adelantó.

Además, ampliará el programa de becas universales para niñas y niños de preescolar hasta secundaria de escuelas públicas e incrementar el número de preparatorias en el país para fortalecer la educación media superior.

























