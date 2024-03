A pesar de la crisis educativa que enfrenta el país, las propuestas que han presentado en esta materia las candidatas a la Presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, de la alianza PRI-PAN-PRD, y Claudia Sheinbaum, de Morena, PT y Partido Verde, así como el abanderado presidencial emecista, Jorge Álvarez Máynez, no están centradas en abatir la pérdida de aprendizajes, el abandono escolar y el rezago educativo, señalan especialistas y organizaciones civiles.

“Hay una emergencia educativa que incluso está silenciada y queriendo ser invisibilizada. La emergencia está en todos los sentidos, está la estructural, está en la evidencia, en la presupuestal, en la formación de docentes, en la falta de datos de evaluación de aprendizajes, en fin. Debemos hablar de una emergencia educativa y esto debería generar que la conversación se eleve de nivel”, dice Patricia Vázquez del Mercado, directora ejecutiva de la organización civil Mexicanos Primero.

Destaca que no se percibe entre Gálvez, Sheinbaum y Álvarez Máynez una conversación en la que se aborden los problemas más profundos como dar solución al hecho de que el sistema educativo nacional se encuentra cuatro ciclos escolares rezagado del promedio de los países de la OCDE y 10 ciclos escolares atrás de Singapur.

Menciona que la realidad del sistema educativo es otra a la del discurso político, por lo que se requiere que las candidatas y el abanderado naranja volteen a ver esa realidad y la visibilicen en sus conversaciones y en sus propuestas. “La educación del país merece ser una prioridad nacional”, comenta.

Expresa que “debiéramos proponernos como país que la educación tenga una conversación bien profunda. Ya cumplimos 100 años de este sistema educativo mexicano y seguimos con los problemas con los que inició José Vasconcelos en 1920”, subraya.

Para Vázquez del Mercado las propuestas de los candidatos se quedan cortas para hacer frente a la emergencia educativa que enfrenta el país. Por ello, dice, “tenemos que subirle los decibeles a la conversación educativa. Necesitamos insistir en que no se trata de multiplicación de acciones, sino más bien de una reflexión profunda”.

Detalla que un común denominador entre las propuestas que han vertido las candidatas y el abanderado son las becas.

“Creo que hay una conversación muy instalada para todas, en donde existe una idea concebida de que las becas garantizan un mayor acceso a la educación o mayor continuidad. Pero ninguna de las propuestas está sostenida fuerte y consolidadamente en datos. Es decir, cuánto significa dar más becas a cuántas niñas y niños, a todos de manera universal. ¿Cuánto significa eso?

“Vemos muy poco abordaje sobre los temas estructurales del sistema educativo nacional. Es decir, seguimos haciendo propuestas de nuevos planteles, de una mayor matrícula, pero seguimos teniendo carencias en escuelas que no tienen baños, que no cuentan con energía. Entonces, necesitamos resolver de fondo los temas estructurales y vemos en las conversaciones una total ausencia de los mismos”, agrega.

Fundadora y coordinadora nacional del organismo civil Educación con Rumbo (ECR), Paulina Amozurrutia asegura que las tres propuestas de los aspirantes a suceder al presidente Andrés Manuel López Obrador evidencian desconocimiento de lo que ocurre en el sistema educativo nacional.

“Me preocupa que las candidatas y el candidato de MC no traen el radar preciso de lo que está ocurriendo con la educación del país. Xóchitl sí comenta que habrá que incluir a los padres de familia y a los expertos para generar nuevos libros de texto y este es un punto relevante para generar mejores prácticas pedagógicas. Pero ninguno de los presidenciables se está enfocando a la emergencia educativa que nos colocó en el peor nivel en 20 años”, dice.

Amozurrutia comenta que Álvarez Máynez debería tomar más en serio el tema educativo. En el caso de Gálvez Ruiz celebra que en su propuesta hable de la inclusión de todos los agentes educativos para discutir los planes y programas de estudio, así como los contenidos de los libros de texto gratuitos, aunque destaca que la abanderada del PRI, PAN y PRD debería dar un seguimiento más puntual a la emergencia educativa.

“Por lo que toca a Sheinbaum, no basta con otorgar becas a diestra y siniestra. Porque si ésta no se otorga conforme a un seguimiento de regularización educativa y de resultados académicos, revienta a las familias. Esto lo hemos visto en muchas ocasiones, porque si un joven tiene una beca más alta que el salario mínimo de su padre, genera desunión familiar. Claudia habla de otorgar un mayor número de becas, pero sin conocimiento del tema educativo”, considera la experta.

Señala que las propuestas de los presidenciables tampoco abordan el problema del abandono escolar, pues resalta que en este momento más de un millón 200 mil estudiantes están fuera de las aulas, a pesar de las becas escolares. “Hay que entender que las becas no generan un mejor aprendizaje y mucho menos si no están ligadas al rendimiento académico. Las becas sólo generan votos sin pensar”, indica.

Por su parte, Marco Fernández, coordinador de Anticorrupción y Educación de la organización civil México Evalúa e investigador en la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, asegura que a estas alturas no se quiere reconocer que existe un problema serio de aprendizajes no alcanzados en los diferentes niveles educativos que la pandemia profundizó y no se ha hecho nada al respecto.

Desde su óptica, las candidatas a y el abanderado a la Presidencia de la República “necesitan robustecer más el tema educativo y ponerlo al centro de sus discursos de campaña. Porque si hay una política por excelencia es el tema educativo, que es uno de los principales motores del desarrollo que permite disminuir las desigualdades”, dice.

Eduardo Backhoff Escudero, expresidente de la Junta de Gobierno del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y presidente del Consejo Directivo de Métrica Educativa, desmenuza algunos puntos de las propuestas que en materia educativa han presentado las candidatas punteras a la Presidencia de la República.

“La propuesta que presentó Claudia Sheinbaum es electorera. Es decir, busca generar simpatías y mucho de lo que dice en su estrategia en materia educativa es prácticamente imposible de realizar.

“Y es que señala que los estudiantes de preescolar, primaria, secundaria pública, bachillerato y de educación superior tendrán una beca universal. Estamos hablando de casi más de 30 millones de estudiantes. ¿De dónde va a salir el dinero para que todos los alumnos tengan acceso a este apoyo económico’”, cuestiona.

Señala que de ganar la Presidencia, Sheinbaum no podrá cumplir con esa propuesta por los cuantiosos recursos que tendrán que destinarse a ese propósito.

“Esta promesa es prácticamente irrealizable, a menos de que esas becas sean de cinco o de 10 pesos, que entonces ya no serían becas. Esta promesa, por tanto, no podrá realizarse, pero sí puede atraer a gente que quiere obtener becas”.

El analista de temas educativos expresa que una pregunta que le haría tanto a Sheinbaum como a Gálvez es: “¿Cuántos recursos más le vas a destinar a la educación con respecto al sexenio pasado? Es decir, ¿cómo vas a apoyar en términos presupuestarios a la educación? Porque en este sexenio hubo un decrecimiento de la inversión educativa cercana al 5%”.

Precisa que un elemento que ha faltado en las propuestas educativas de las candidatas a la Presidencia y del abanderado emecista es atender la problemática de aprendizaje, el rezago de infraestructura y equipamiento en todas las escuelas públicas, principalmente las que tienen mayor vulnerabilidad.

“Tampoco hablan de fortalecer a los estudiantes más desfavorecidos con mayores recursos”, comenta.

Sostiene que lo que han presentado Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez “es una lista de buenas intenciones. Es perceptible que no han hecho un análisis profundo sobre las necesidades educativas de México”.

