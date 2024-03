Valladolid, Yuc.— Ante los casos de violencia registrados en el proceso electoral, la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, dijo que esa situación no es generalizada en el país, sino en ciertas zonas de estados como Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Jalisco.

Al llegar a la estación Valladolid del Tren Maya, la exmandataria capitalina lamentó los casos de violencia que han ocurrido rumbo a las elecciones y señaló que debe haber vigilancia y protección a los candidatos de ciertas zonas del país.

También señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ya implementaron un esquema de protección a los candidatos.

“Evidentemente es lamentable que ocurra esto. Lo que yo he dicho es que es en ciertas zonas del país, hay algunas zonas en Michoacán, ni siquiera son los estados completos, algunas zonas en Guerrero, Guanajuato, algunas zonas en Jalisco, donde hay esta situación. No es una situación generalizada en todo el país. Por eso digo que debe haber protecciones y vigilancia en las elecciones en ciertas zonas”, dijo Sheinbaum.

No obstante, la abanderada presidencial aclaró que no comparte la postura de la oposición respecto a que las elecciones no podrán desarrollarse, porque hay una violencia generalizada en el país: “no estoy de acuerdo”, apuntó.

Sobre si haría un llamado a los candidatos para resguardarse de la inseguridad, comentó que dependerá de cada aspirante, pero siempre van a tener el apoyo de Morena.

La noche del 12 de marzo fue asesinado Tomás Morales Patrón, aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chilapa, Guerrero, así como David Morales, excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cuajinicuilapa.

Con estos hechos suman 112 casos de violencia relacionada con los comicios, que incluyen asesinatos, atentados, amenazas y secuestros en contra de personas en el ámbito de la política, de acuerdo con la organización Laboratorio Electoral.

Ante el asesinato del normalista de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta, ocurrido el pasado 7 de marzo, en Guerrero, Sheinbaum se dijo de acuerdo con las renuncias de funcionarios, pero se debe llegar a las últimas consecuencias.

“Siempre hemos estado en contra de que se utilice la fuerza pública, tiene que llegarse a las últimas consecuencias y debe haber castigo a los culpables”, comentó al ser cuestionada sobre la crisis que se vive en Guerrero en los últimos días.

Al cuestionar que no se han investigado las granjas de bots que operan en su contra, la candidata hizo un llamado al INE y al Tribunal Electoral para que se trate de la misma manera a los tres abanderados a la Presidencia de la República.

“¿Cómo es que se decide no investigar las granjas de bots que son evidentes? Es cuestión de meterse individualmente para saber quiénes son los que ponen los mensajes, además de toda la investigación que se ha hecho de periodistas”.

Por lo anterior, Sheinbaum Pardo insistió en su llamado al INE para que se investiguen estás granjas de bots, pero descartó que la campaña de #narcopreseidente y #narcocandida" tenga un impacto.

La exmandataria capitalina respaldó al mandatario federal Andrés Manuel López Obrador respecto a la orden del INE lde bajar la entrevista concedida a Canal Red Latinoamérica, por ser un acto anticipado de campaña. “No veo por qué la tienen que retirar, en una parte habla de mí, es una buena entrevista, lo hizo antes del periodo electoral”, destacó.

Durante su gira por Yucatán, Sheinbaum aprovechó también para comentar sobre los amparos que enfrenta el Tren Maya para suspender los trabajos del Tramo 5 rumbo a Tulum y Playa del Carmen.