Ante banqueros a quienes les dijo que pese a las diferencias habrá consensos, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que el 2 de junio es un trámite, ya que en todo el país tiene reconocimiento.

"Falta el trámite del 2 de junio. La verdad que hemos recibido un reconocimiento muy grande en todo el país", dijo Sheinbaum Pardo al reírse ante el cuestionamiento que hizo el moderador Enrique Quintana sobre si "ya se coció este arroz en tema electoral".

En ese sentido, la abanderada presidencial de Morena les dijo a la banqueros que "le va ir bien al país" en los próximos seis años, y que habrá cosas en las que no estén de acuerdo, pero que no pasará nada ya que es parte de la democracia.

No obstante, les pidió que inviertan en la relocalización de empresas y en los 100 parques industriales que pretende construir en el país.

"Pero, si ponemos las cosas en las que estemos de acuerdo, esta visión que a mí me entusiasta mucho de inversión del país de una manera ordenada y planeada, no estoy hablando de regresar a un esquema de planeación, no; estoy hablando de que entre todos pongamos las vocaciones regionales que nos permita potenciar no solo en la relocalización sino el gran potencial que tiene México. Nos va a ir muy bien y espero que podamos seguir trabajando juntos", comentó en la Reunión Nacional de Consejeros Regionales de BBVA 2024.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum, adelantó que sí buscará sumar a su gabinete a Rogelio Ramírez de la O, actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que lo buscará después del 2 de junio.

"Ya ven que no se pueden ver a los funcionarios públicos cuando uno es candidato, pero es mi primera tarea, el 2 de junio, hablarle al doctor Ramírez de la O, espero que acepte quedarse un tiempo en la Secretaría de Hacienda", confirmó la candidata presidencial.

Durante su presentación ante banqueros e inversionistas extranjeros, Sheinbaum reiteró que se va a respetar la autonomía del Banco de México, y que ante el cambio de la sub gobernadora Irene Espinosa Cantello, cuyo periodo termina el 31 de diciembre de este año, aún no tiene una propuesta, pero que va a priorizar que siga siendo mujer.

Sheinbaum también mencionó que no habrá condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes y que se va a contribuir con el combate a la evasión y se mantendrá un equilibrio razonable entre deuda y PIB.

Sobre el tema del T-MEC, la candidata presidencial aclaró que ya están trabajando con su equipo, pero consideró que también deben esperar a que terminen las elecciones de Estados Unidos, "evidentemente, se va a decir mucho de aquí a noviembre, y hay que esperar para sentarnos con quien sea electo por parte del pueblo de Estados Unidos".

"Yo tengo idea porque finalmente la relación del presidente Trump y Andrés Manuel López Obrador fue una buena relación al principio hubo está tensión sobre los aranceles y finalmente se resolvió, creo que quien gane en Estados Unidos... habrá una buena relación".

A pregunta expresa si el tono "amenazante" de la deportación de migrante es discurso electoral de Trump, Sheinbaum respondió: "Una buena parte sí".

Claudia Sheinbaum agregó que, también se revisará la inversión con China, "se hará una revisión del T-Mec, pero no quiere decir que se cierren las puertas a China".

