Gómez Palacio, Durango.-"Se recibe una despensa, pero se hipoteca el futuro del país", aseguró la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, al reiterar que no se debe vender el voto para las elecciones del 2 de junio.

En uno de los últimos bastiones priistas, la candidata de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde hizo un llamado a los ciudadanos a no recibir despensas a cambio del voto, al asegurar que dicha práctica es común en este estado.

"Por cierto, aquí acostumbran mucho regalar cosas a cambio del voto. Que se corra la voz, nada de vender el voto, nada de entregar la credencial de elector, porque quitan la credencial y luego la regresan hasta después de la elección, y la gente ya no puede votar. No, hay que votar por el cambio, porque siga el cambio en el país, porque sino, se recibe una despensa, pero se hipoteca el futuro del país en manos de los corruptos y eso no queremos", expuso.

En ese sentido, Sheinbaum mencionó que, la autollamada cuarta transformación conquistó el corazón de los mexicanos en 2018 y lo va a refrendar con el triunfo de este año, pero que no es un tema personal llegar a la presidencia.

"Este no es un tema personal, no lo veo nunca como algo individual, nosotros venimos de un movimiento social que conquistó el corazón del pueblo de México en 2018 y este proyecto social es el que va a triunfar en 2024, porque de que vamos a llegar, vamos a llegar a la Presidencia de la República”, afirmó.

Expuso que la continuidad de la transformación implica proyectos específicos para Durango, como es la conclusión del proyecto “Agua Saludable para La Laguna”, que implica la tecnificación del campo para aprovechar mejor el uso y la distribución de este recurso.

"Nos va a tocar consolidar y terminar el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, que se acompañe con la infraestructura necesaria para toda La Laguna (...) Durango tiene que ser una zona de crecimiento del empleo, evidentemente aquí en La Laguna hay que apoyar al campo y redistribuir el agua que está mal distribuida aquí en La Laguna”, precisó.

