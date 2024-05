Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la coalición Va X La CDMX, prometió la renovación total del Mercado de La Merced, y la creación de un cuerpo especializado para combatir la extorsión a locatarios.

Tras realizar un recorrido de casi dos horas por este mercado emblemático de la Ciudad, pudo observar algunas goteras y las malas condiciones de algunos locales y muros, por lo que prometió renovar este centro de abasto popular en corto tiempo.

“Se tiene que venir una renovación total en La Merced, el tema de La Merced es muy complicado, pasa por protección civil, seguridad, un tema que pasa por obras que les han dado recursos y dónde están las obras, no han acabado ni siquiera la primera mitad y se sigue metiendo el agua, necesitamos realmente poner muchísima atención y recursos, pero, sobre todo, que las cosas se hagan rápido, no que se tarden 15 años para renovar un mercado en la Ciudad”, sostuvo.

Al cuestionarlo sobre cómo combatir la extorsión a locatarios, apuntó que durante este recorrido le comentaron algunos vendedores que, incluso, deben de pagar doble derecho de piso al mes, por lo que se trabajará en la creación de un grupo especial para combatir este delito.

“Vamos a crear un grupo especial para atender la extorsión, no puede ser que en una Ciudad que se dice sumamente vigilada y que presumen estas cámaras, no hayan agarrado a ningún extorsionador ni sus rutas. Están relacionados con delitos de secuestros, trata de personas y prácticamente no les pasa nada. No podemos permitir, me lo decían en el último pasillo, pagan doble, nosotros vamos a combatir la extorsión en la Ciudad y es un delito que va a terminar”, aseguró.

Santiago Taboada se reunió con taxistas y les prometió una mesa de diálogo, en donde haya criterios técnicos y no políticos. Foto: Especial

En este recorrido, Taboada pudo saludar a locatarios, escucharlos, pedirles el voto este 2 de junio y sacarse fotos y selfies con ellos. Asimismo, fue arropado por porras como “Taboada, amigo, La Merced está contigo” y “Claudia está contigo, en alusión a la candidata a diputada local Claudia Ramos.

De igual forma, en un local le dieron una agua de sabor para que pudiera refrescarse, y en general fue bien tratado por los locatarios.

Taboada promete a taxistas mesa para revisar tarifas

Más tarde, Santiago Taboada se reunió con taxistas y les prometió una mesa de diálogo, en donde haya criterios técnicos y no políticos, para hablar del tema de las tarifas.

“Una mesa para que podamos sentarnos para hablar de las tarifas. No va a hacer a costa del usuario, creemos que tenemos que hacer un esfuerzo junto con ustedes para ver cómo mejoramos, porque ustedes y nosotros queremos una cosa, no solamente mejores condiciones, sino que el usuario del taxi tenga una gran experiencia, y yo les voy a ayudar en una cosa que para mí es muy importante, el tema de la seguridad, nos vamos a conectar al C5 todos los taxistas de la Ciudad, quiero que también se vuelvan una opción segura de movilidad en la Ciudad”, aseveró.

También les prometió el regreso del Seguro Popular para atender a los taxistas y sus familias.

