Santiago Creel Miranda, coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, denunció que no se respetó el formato acordado para el primer debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, lo que afectó el desarrollo e interés del encuentro.

En entrevista, señaló que los moderadores incluyeron demasiadas preguntas, además de que se había pactado que los candidatos tendrían 10 y no cinco minutos para administrarlos.

"No solamente nos cambiaron el formato, no nos avisaron. Para los candidatos fue algo completamente sorpresivo, el manejo del tiempo verdaderamente incomprensible, yo creo que tenemos que cambiar esto", señaló.

"Se pactó una bolsa libre y aquí lo que sucedió es que quienes conducían empezaron a meter preguntas, pero además preguntas muy diversas y repetidas y se quedaron afuera muchísimos temas", lamentó.

Santiago Creel dijo que para el segundo debate se tendrán que corregir los errores de producción y también impulsar un formato mucho más ágil. Además, afirmó que dos horas para un debate es demasiado tiempo.

Menos temas y menor duración de los próximos debates, puntualizó.

"La gente espera un debate que se pueda dar con ideas, con propuestas concretas, no fragmentadas, no de muchos temas. Es mejor tres o cuatro temas a fondo que 20 temas de preguntas que no tienen que ver con otras", recalcó el coordinador de la campaña de la candidata de la alianza opositora.

