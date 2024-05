El presidente Andrés Manuel López Obrador regañó a algunos de los diputados de la coalición Juntos Hacemos Historia que se encuentran molestos, por no haber sido candidatos a la reelección.

En la reunión privada que sostuvo este martes con congresistas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, recordó que “son los encargos, no los cargos” los que deben mover a quienes integran el movimiento de la 4T.

Entre quienes ocuparon el presidio de honor estaban la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal; el coordinador de la bancada en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier; el coordinador del Partido Verde, Carlos Puente, y el coordinador del Partido del Trabajo, Alberto Anaya.

En punto de las 19:30 horas apareció el Mandatario, quien fue recibido al grito de “¡Es un honor, luchar con Obrador, es un honor, luchar con Obrador!”.

Frente al Ejecutivo había más de 200 lugares ocupados por los congresistas en Palacio Nacional. En primera fila estaban Leonel Godoy, Gerardo Fernández Noroña y Yeidckol Polevnsky. A la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, la mandaron a la segunda fila.

El primero en hacer uso de la voz fue Mier Velasco, quién habló de la unidad tripartita que se consolidó en San Lázaro. “Esta fuerza de Morena, PT y el Verde representa el sentimiento y el movimiento social que está viviendo México en la ruta de la Cuarta Transformación”, declaró. En seguida, Monreal Ávila hizo un recuento de reformas: destacó la elevación a delito grave la evasión de impuestos, la aprobación de mecanismos de participación directa como la Revocación de Mandato y consulta popular, y la elevación a rango constitucional de programas como la pensión para adultos mayores, las becas para estudiantes y los apoyos a las personas con discapacidad, entre otros.

Después fue el turno de Alberto Anaya, quien mencionó que el PT coadyuvó a consolidar el primer piso de la transformación, y añadió que la coalición logró la disminución de la pobreza y que México tuviera el índice más bajo de desempleo; habló de la fortaleza del peso y se comprometió a “seguir juntos para lo que falta”.

Posteriormente, Puente Salas recordó que el Partido Verde brindó su apoyo al Jefe del Ejecutivo desde el 1 de julio de 2018, “y asumiendo ese mandato hemos caminado juntos y no hemos titubeado en acompañar y seguir acompañando a la 4T, y así lo seguiremos haciendo”.

Tras casi media hora de discursos, fue el turno del Presidente, quién hizo un recuento de lo que significa la 4T: “un movimiento que ganó la Presidencia por sus valores y principios, por estar del lado de la gente y del lado del pueblo”.

Felicitó a las y los congresistas presentes por apoyar sus reformas constitucionales, sin mencionar las 18 que quedaron pendientes.

Dijo que de la 64 y 65 Legislaturas salió la primera generación de cuadros políticos “con la claridad de que son de la 4T”.

“Vamos bien, hay que mantener los ideales frente a los embates del poder. Todo lo hemos logrado gracias a este cogobierno. PT y PVEM son parte de todos nuestros logros”, agregó.

De igual forma, aprovechó para llamar la atención de los legisladores que se quejaron por no haber sido elegidos como candidatos para la reelección: “Son los encargos, no los cargos”, aseveró.

“Hay muchos que no van en reelección, no se enojen, no es necesario tener cargo para seguir luchando y profundizando los ideales de la Cuarta Transformación”, dijo.

Sin mencionar a Claudia Sheinbaum, el Mandatario añadió que lo que viene en los próximos años “es la profundización de la Cuarta Transformación, y lo lograremos manteniendo la identidad con el pueblo y con la gente”.

Sin embargo, aclaró que ese camino lo deberán recorrer sin él, puesto que apenas concluya su mandato se va a jubilar y no piensa ser líder moral ni cacique, “ni voy a crear un maximato”, afirmó.