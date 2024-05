Cuernavaca, Mor.- El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó únicamente los registros de candidaturas a presidencias de comunidad del Partido Verde Ecologista de México, mientras que, por inconsistencias, reservó las del resto de los institutos políticos, a los que amonestó por incumplir con subsanaciones y otorgó otras 24 horas para atenderlas.

Los partidos que no subsanaron sus inconsistencias a pesar del plazo concedido por los consejeros electorales son Morena, PT, MC, PAC, PRI, PRD, PAN, RSP, Nueva Alianza Tlaxcala y Fuerza por México Tlaxcala.

En la sesión de hoy el consejero presidente del ITE, Emmanuel Ávila González, rechazó que exista sesgo de este órgano en la aprobación del registro de candidaturas para beneficiar al partido en el poder o a sus aliados, como han acusado actores políticos.

Sostuvo que el escenario de retraso para el inicio de campañas se debe a que los institutos políticos incumplieron en su momento con los requisitos para que se aprobaran sus registros, lo cual ha generado que, en la narrativa exterior, se responsabilice a la autoridad.

Al concluir las sesiones de resolución de solicitudes de registro de candidaturas para presidencias de comunidad, refirió que esto afecta a la autoridad, a los partidos, a las candidaturas que no han podido o no pudieron salir oportunamente a campaña y principalmente a la ciudadanía porque no han escuchado y valorado en su totalidad las ofertas de las candidaturas.

Y expresó que los propios partidos políticos son testigos del trabajo institucional, pues en el ITE “hemos pasado días enteros realizando la revisión, la valoración, los requerimientos y las resoluciones, y con nosotros los partidos han estado aquí, casi esas mismas horas, tratando de subsanar sus postulaciones”.

La situación se agrava, dijo, con una reforma electoral no atendida que modifique los plazos previstos para el desahogo de esta actividad, pues hasta ahora los partidos tienen 17 días para presentar sus solicitudes de registro, mientras que la autoridad sólo cuenta con ocho para resolver.

“Hay que tener un poco de memoria, este lamentable escenario no es nuevo. Hasta en tres ocasiones el ITE ha planteado a diversas legislaturas modificar la ley, sin que haya sido escuchado”, refirió.

En este contexto, hizo un llamado a los partidos políticos para que, a través de sus próximas diputaciones, atiendan una urgente reforma electoral que modifique los plazos, lo cual redundará en su propio beneficio.

En el uso de la voz, Juan Carlos Minor Márquez, Consejero Electoral, refirió que actualmente priva una inconformidad descontextualizada de actores políticos por desconocimiento de los procedimientos para el registro de candidaturas, pues “no quiero pensar que lo hacen con dolo”, dijo al respecto.

Abundó que la ley local es obsoleta, e impide modificar plazos, implementar tecnologías de apoyo a esta actividad o reducir requisitos de elegibilidad; mientras que el incumplimiento triplica el trabajo.

Puntualizó que, “por ejemplo, en Hidalgo, Quintana Roo y San Luis Potosí, los plazos que tiene la autoridad para resolver van de 14 a 35 días, mientras que Tlaxcala sólo tiene 8 días. En esas normatividades los requerimientos que se hacen van de 3 días a 72 horas, aquí sólo podemos hacerlos de 24 a 48 horas”.

Sin embargo, también apunto que “de nada sirven los plazos porque los partidos presentan sus solicitudes prácticamente en su totalidad el último día”.

En su oportunidad, Janet Cervantes Ahuatzi, Presidenta de la Comisión de Registro de Candidaturas y Boletas Electorales, manifestó que esta autoridad recibió más de 12 mil 750 solicitudes de registro a los cargos de ayuntamiento y presidencias de comunidad, de las cuales, más de 90 por ciento fueron recibidas el día 21 de abril, último día del plazo.

Ello implicó, dijo, un amplio despliegue logístico y humano de toda la institución, que laboró en jornadas hasta la madrugada para hacer frente a la magnitud del reto para recibir, revisar y capturar los expedientes.

Empero, reveló que los partidos presentaron los expedientes mal integrados, lo cual generó que las representaciones de los partidos estuvieran ordenando su documentación en las mesas, lo cual generó un “cuello de botella” en el proceso de registro.

Por último, refirió que el criterio para analizar y resolver estos cumplimientos de requerimientos fue en estricto orden en el que los distintos institutos políticos presentaron su documentación en la Oficialía de Partes.

Erika Periañez Rodríguez, Consejera Electoral, refirió que el cumplimiento del principio de paridad de género, así como de las acciones afirmativas representan un avance hacia una sociedad más democrática e incluyente que todas y todos tenemos la responsabilidad de vigilar para evitar retrocesos.

maich/mgm