Tuxtla Gutiérrez, Chis.-No tengamos un proceso violento; queremos un proceso en paz , sin sangre, pidió en el municipio de Tzimol, Eduardo Ramírez Aguilar.

El candidato a la gubernatura del estado por la coalición Sigamos haciendo historia en Chiapas, lamentó el asesinato de Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato.

"Me duele y me lastima" lo que pasó en Celaya, Guanajuato, por eso haremos una política basada en la fraternidad, dijo a sus seguidores.

Leer también: Herencias ‘malditas’ en Chiapas, Morelos, Puebla y Veracruz

Hacia ese objetivo, dijo que propuso un pacto de fraternidad política electoral, porque no desea que haya un proceso violento."Queremos un proceso en paz , sin sangre", afirmó.

Recordó a Gaytán como una mujer "como muchas de las ustedes que están aquí, queriendo sacar adelante las aspiraciones de un pueblo, cobardemente fue asesinada".

"Eso no es la política. Hay que ganar la política en las urnas, ahí en la voluntad popular y no ganar de mala fe.

" Eso es ser ruin y cobarde. Eso no se vale, no es humano ni cristiano. No somos así en Chiapas, por eso no quiero que mandemos una nota roja .

Porque, agregó Ramírez Aguilar, "aquí hay apertura, pluralidad y tolerancia", lo cual se construye con el pueblo. No lo construye un dirigente, lo construimos todos, porque ésas son las bases de la Cuarta Transformación, la fraternidad, la solidaridad y la justicia social.

En este punto pidió estar en unidad y con actitud pacifista.

A quienes serán candidatos a puestos de elección local, Eduardo Ramírez les pidió que el proceso se realice "en comunión", en orden y hagan campaña de propuestas, "que ganen éstas y no los ataques".

Solicitó a los de Tzimol que lo mantengan informado de "todo lo que pasa " ahí .Yo transito las carreteras y las voy a transitar de día, noche y madrugada, aseguró.

El mensaje es que mi voz y mi corazón representen un mensaje de paz y esperanza para Chiapas y lo vamos a construir con todos, planteó.

Leer también: Comicios serán en un marco de amenazas

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/cr