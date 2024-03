Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Eduardo Ramírez Aguilar solicitó este domingo al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) el registro de su candidatura al gobierno estatal por la coalición "Sigamos haciendo historia en Chiapas", integrada por nueve partidos, encabezados por Morena.

Ante el consejo general del IEPC, Ramírez Aguilar enfatizó su compromiso de realizar un proceso electoral pacífico; "somos de los hombres de la República que creemos en los principios y los valores que fortalecen la participación ciudadana.

"Vamos a honrar ese legado que está en nuestra Constitución local para que Chiapas transite por un ambiente de paz y tranquilidad”, afirmó.

Después, durante un acto multitudinario afuera de la sede del órgano electoral local, el morenista planteó los cuatro principios de su gobierno.

"La virtud, la alegría, el trabajo y permanecer estoicos, que es mantenerse ecuánime ante la adversidad, no hay que perder la cabeza, hay que actuar con responsabilidad; así vamos a construir la nueva era ", explicó.

Anunció que el próximo 27 de marzo llegará a Cintalapa, Claudia Sheinbaum. "Recibiremos a la próxima presidenta de México", y se le invitara para que de manera conjunta se asuman los compromisos que Chiapas requiere.

Lee también: Morena da constancia a Eduardo Ramírez Aguilar como candidato a gobernador de Chiapas

A sus simpatizantes les dijo que "la elección está ganada" y que no habrá "primera dama" en Chiapas, porque en el estado "todas las mujeres son iguales, no habrá ese regreso de la vieja política".

Aseguró que a los lugares que va, a los sitios públicos, la gente tiene mucha esperanza en él. Así que "estaré con todo y de frente , sin titubeos, porque no soy de los que se amilane; el reto no es fácil, pero este compromiso no lo voy a cargar solo, ustedes me ayudarán".

"El pueblo me respalda, no me voy a despegar ni un solo instante de ese sentir No voy a cambiar, les pido que si algún día ven que cambio, hágamelo saber, porque el pueblo me levanta y el pueblo me ubica", expresó frente a simpatizantes.

Ramírez Aguilar expuso que no tiene aspiraciones económicas; "mi aspiración es política, es histórica, es de trascendencia, afortunadamente dicen que cuando las cosas se te van a dar solas se acomodan y así se acomodaron y seguiremos por ese camino para que Chiapas tenga progreso , desarrollo y vivamos con tranquilidad con paz social".

Lee también: Prenden fuego al Instituto de Elecciones de Chiapas en el marco del proceso electoral

Aseguró que no dejara de visitar ni un solo municipio, incluso en aquellos lugares a donde nadie va. "Voy a ir. Asumo el compromiso con valor. No me doblego porque tengo convicciones y están firmes y leales", recalcó.

El compromiso declaró es con las comunidades y pueblos originarios, así como con las mujeres quienes tendrán garantizado sus derechos políticos y vivirán libres de violencia, las niñas "no serán objeto de venta", las cuidaremos y también a los niños.

"Se harán consultas populares para que las decisiones importantes y trascendente en la vida de la gente sean avaladas por ellas mismas, lo cual significa gobernar con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo", manifestó.

Otra acción, añadió Eduardo Ramírez, será reivindicar "a la tierra, a las comunidades indígenas". Si se realizan autopistas serán administradas por las comunidades, previamente consultadas.

Eduardo Ramírez Aguilar aseguró que no dejara de visitar ni un solo municipio de Chiapas, incluso en aquellos lugares a donde nadie va. Foto: @MorenaChiapas_

"Voy a aventarme esa decisión junto con los pueblos, de que se logrará y de que se podrá administrar, se podrá porque no queremos que vengan inversiones privadas en Chiapas y se lleven el dinero" de los de aquí.

"No queremos que vengan a explotar nuestras tierras y sean empresa extranjeras quienes se lleven las concesiones carreteras. Sí, esto es acabar con el modelo neoliberal. Sí queremos que vengan empresas extranjeras pero bajo nuestras reglas en la frontera sur", agregó el llamado "Jaguar Negro".

Las empresas en la frontera sur tendrán estímulos fiscales. Esas medidas, consideró, generarán trabajo y permanencia de los chiapanecos.

"Que entienda Estados Unidos y otras potencias económicas que en la frontera sur están dadas las condiciones bajo las reglas de operación de la federación y de Chiapas para reivindicar a los hermanos migrantes y que el pueblo de Chiapas tenga trabajo", dijo el político de Morena.

El gobierno de la Cuarta Transformación, manifestó, no sólo será para los más pobres, sino para los más oprimidos y los desvalidos Un gobierno que sirva a la gente para que la gente viva mejor.

Ramírez Aguilar es postulado por Morena a la cabeza, y por los partidos aliados del Trabajo, Verde Ecologista de México, Podemos Mover a Chiapas, Chiapas Unido, Popular Chiapaneco, además de Encuentro Solidario , Redes Sociales Progresistas Chiapas y Fuerza por México Chiapas.

Lee también: Aprueban presupuesto para los 11 partidos políticos en Chiapas

IEPC revisará solicitud de candidatura de Ramírez Aguilar

Durante la recepción de la solicitud para la candidatura del morenista, la consejera presidente provisional del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), María Magdalena Vila Domínguez, explicó que dicha solicitud a la candidatura a la gubernatura, y todas las que presenten las demás fuerzas políticas, serán revisadas para la verificación del cumplimiento de los requisitos legales.

Esto, para que en su caso, sean aprobadas por el consejo general del IEPC, y den inicio las campañas electorales.

Vila Domínguez lanzó un llamado para que la paz y la "integridad electoral "sea una realidad, por ende pidió a las fuerzas políticas y a las candidaturas que se apeguen al marco legal para que la representación política sea legítima y auténtica a favor de la estabilidad, de la convivencia social y en plena gobernabilidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Kicp/mgm