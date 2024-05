León, Gto.- El primer debate de candidatas a la gubernatura organizado por el IEEG estuvo marcado por ataques de Alma Alcaraz Hernández de Morena-PT-PVEM y Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano contra Libia Dennise García Muñoz Ledo del PAN-PRI-PRD, quien sin engancharse reviró la embestida de las opositoras en seguridad, corrupción y uso de la Tarjeta Rosa.

Las tres contendientes se ocuparon del fiscal Carlos Zamarripa; Alcaraz y la emecista lo acusaron de ser el responsable de la inseguridad y de la violencia en el estado y echaron en cara a la panista García Muñoz Ledo haber apoyado su permanencia, quien por su parte sostuvo que el funcionario se irá de la institución.

Alcaraz Hernández colocó junto a ella la fotografía de la candidata a la alcaldía de Celaya, Gisela Gaytán, asesinada el 1 de abril pasado. “Estamos en un estado sangriento y quiero que su presencia recuerde que no podemos seguir perdiendo a nadie más”.

También lee Candidata de Morena por la gubernatura de Guanajuato asegura que removerá al fiscal del Estado

En sus intervenciones nombró a la candidata presidencial Claudia Sheinbaum en relación a sus propuestas, y se refirió a García Muñoz Ledo como “Libia Zamarripa”, Libia Peña Nieto y candidata de la corrupción y de la desigualdad y mostro una fotografía (editada) en la que García Muñoz Ledo está rodeada de priistas. En al menos cinco ocasiones las moderadoras le llamaron la atención por mostrar cartulinas fuera de su tiempo.

“Mientras no tenga el uso de la palabra no puede compartir ninguna imagen y ninguna pancarta, me apena mucho, es la indicación que me están dando, me apena muchísimo… bajo las reglas que ha planteado el Instituto Estatal Electoral”, dijo la periodista Paola Rojas a la morenista.

“La violencia y la inseguridad ha distinguido a los gobiernos panistas, llevan 33 años gobernando y nos han traído el incremento del mil por ciento en homicidios”, dijo Alcaraz y agregó que en 2017 Libia permitió el pase de Zamarripa. “Libia, creo que le debes una explicación a la ciudadanía guanajuatense porque eres responsable de la violencia”.

Candidatas a la gubernatura de Guanajuato. Foto: Especial

Seguridad en el centro del debate

Libia dijo que es lamentable cómo trivializan el tema de la seguridad, que es tan importante y tanto le duele a los guanajuatenses, y destacó su participación en el debate con propuestas.

En el tema de Seguridad Pública la morenista destacó su estrategia de seguridad realizada con el apoyo por Omar García Harfuch, ex secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México; a lo que Libia le dijo a Alma que es una falta de respeto y de compromiso presentar una copia del plan que se hizo para la CDMX.

“Guanajuato no es la Ciudad de México, hay que decirlo: 8 de cada 10 capitalinos se sienten inseguros, ese es el plan que quiere traer Alma para Guanajuato”.

La abanderada panista dijo que ella desde el primer día de su campaña presentó una verdadera estrategia de seguridad para resolver la problemática que tenemos en Guanajuato y los retos a los que nos enfrentamos. Reiteró su compromiso de que Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad del Estado, y Zamarripa no van a permanecer en el gobierno.

También lee Candidata de Morena al gobierno de Guanajuato exhibe presuntas irregularidades en el sorteo de intervenciones del debate

Libia Dennise puntualizó que ella es guanajuatense y en varios de los segmentos remarcó el desconocimiento de Alma Alcaraz del estado de Guanajuato, por no ser de esta entidad. “Otra vez no conoces Guanajuato, no eres de aquí, eso se nota”, le dijo en el bloque de propuestas para el desarrollo rural.

Le dijo que de acuerdo a datos de Sedena esta entidad es la que más decomisa armas de fuego y más detenciones realiza a nivel nacional. “Tan solo en el último año se realizaron 12 mil 800 detenciones contra 66 solamente de Sedena, nos queda claro que la Guardia Nacional cuida más a brigadistas que andan colocando tus lonas o quitando las mías, que detener criminales en Guanajuato”.

Yulma Rocha llamó a Libia la candidata de “los mismos de siempre”, que no debería estar en ese debate, cuando es cómplice de tanta muerte y tanta violencia en el estado. “Era la segunda al mando en el gobierno, ella coordinó el Eje de Seguridad y no hizo nada”.

Candidatas a la gubernatura de Guanajuato. Foto: Especial

Desarrollo rural, seguridad, salud y educación: las propuestas y los señalamientos de las candidatas durante el debate

Posteriormente, Yulma se presentó como la mejor opción. “Ahora sí, quiero decirles que frente a estas dos visiones de ‘los mismos de siempre’ que son malos y que se quieren quedar y de los peores de Morena que quieren llegar, estamos nosotros, Movimiento Ciudadano, que, como ustedes, ya queremos un cambio para Guanajuato”.

“Hoy les venimos a decir que sí es posible un Guanajuato seguro, próspero y con igualdad, con un gobierno que sí trabaje por las personas, que te dé confianza y que sí ve al futuro”.

Coincidió con Libia Dennise en acciones para las mujeres, de prevención en seguridad, procuración de justicia, para restablecer las estancias infantiles y guarderías. Libia sostuvo que operará el Seguro Popular en Guanajuato, mientras Alma Alcaraz centró su propuesta de salud en el IMSS Bienestar.

También lee Encuesta Guanajuato: Libia García mantiene ventaja en carrera por la gubernatura

Rocha Aguilar acusó a la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato de hacer campaña anticipada y uso electoral con la Tarjeta Rosa, que promete entregar a todas las mujeres de Guanajuato, lo que dijo no es posible.

Las candidatas de oposición propusieron la creación de una Fiscalía Especializada que atienda los delitos contra mujeres; y en educación Alcaraz ofreció la construcción de diez universidades, y la candidata naranja prometió 15 universidades, “pero no las universidades patito de Morena”.

En la sede del Poliforum, las tres contendientes propusieron mejorar los sueldos y hacer acuerdos para ello con los empresarios. Libia Dennise recordó a la morenista que dejó plantados a los empresarios (en el debate organizado por la Coparmex) y los llamó corruptos.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL