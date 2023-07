Alcaldes de oposición sugirieron a las dirigencias del PAN, PRI y PRD en la Ciudad de México replicar el modelo nacional para definir al candidato o candidata a la Jefatura de Gobierno en 2024.

Lo anterior fue confirmado por los propios presidentes de los partidos a EL UNIVERSAL.

Andrés Atayde, líder del PAN, precisó que durante una encerrona que tuvieron la noche del miércoles con los alcaldes, también se definió que irán en coalición en todos y cada uno de los 33 Distritos Electorales locales y en las 16 alcaldías.

Descartó que su partido se quiera agandallar la candidatura a la Jefatura de Gobierno.

“No, claro que no [queremos agandallar], quienes me conocen saben que para nada en una mesa yo me siento con la intención de agandallar o de pedir algo que no se sienta que corresponde a la realidad. Prefiero seguir haciendo política, que haya diálogo, en donde todas y todos nos sentamos debidamente representados, y esa es la idea en estas mesas entre dirigencias, para que en 2024 vayamos en todo juntos, en esa ruta estamos”, sostuvo.

Atayde dijo que buscan consolidar el primer gobierno de coalición en la administración capitalina y en las alcaldías, y a diferencia de 2021, en donde fueron separados en algunos distritos y demarcaciones, el objetivo es ir “en todo juntos”.

Comentó que los tres dirigentes escucharon las opiniones de los alcaldes sobre cuál debe ser el método para definir al abanderado a la Jefatura de Gobierno.

En este sentido, Israel Betanzos, presidente del PRI en la Ciudad de México, mencionó que los alcaldes sugirieron que pudiera darse una réplica del modelo nacional para elegir al abanderado local.

“El tema de las firmas, los foros, encuesta y la urna electrónica abierta a toda la población.

“En lo particular yo traigo esa postura de que debe ser de esa manera. Hay buen ánimo entre los dirigentes, nos llevamos bien, tenemos la confianza de que hable el trabajo. Creo que la mejor muestra es que los ciudadanos nos voten en las urnas y queremos reforzar por eso cualquier estrategia para, con tiempo afinarla, reconocer virtudes y errores, y para nosotros lo más importante es seguir manteniendo la unidad, que se mantenga este bloque, que haya mucha comunicación y diálogo”, aseveró el dirigente priista.

Subrayó que no prevé una ruptura en la alianza por el método para elegir candidato o candidata, pues se cubrirían todos los aspectos: “Que se dé una encuesta, un tema de urna, de un posible debate, foros, la participación de la sociedad civil, entonces si se ponen las reglas claras y las aceptan todos, pues creo que no hay sorprendidos”.

Nora Arias, presidenta del PRD capitalino, aclaró que este tipo de reuniones ya las tienen programadas y que antes las habían tenido con diputados locales.

Asimismo, adelantó que el método para elegir a su candidato será muy parecido al nacional.

“Ya el método lo tenemos definido, será muy parecido al nacional, vamos con el tema de propuestas, encuestas y la recolección de firmas. Muy similar al nacional, yo creo que las reglas deben de ser muy claras, lo que nos ha pedido todo mundo que sea piso parejo y yo creo que con esto nos queda claro a todas y a todos que tendremos que salir en unidad, como lo hicimos en 2021, lo tendremos que hacer en 2024”, comentó.

Recalcó que como alianza van en unidad, pero con reglas claras sobre cómo será el procedimiento para la elección de candidatos. “Si traemos unidad completamente, se garantiza piso parejo y unidad”.

