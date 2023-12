El diputado federal Mauricio Prieto Gómez (PRD) interpuso una demanda en contra del diputado del Congreso de Michoacán, Baltazar Gaona (PT) por el atentado que sufrió ayer en Tarímbaro, Michoacán, y del que salió ileso.





En entrevista con EL UNIVERSAL, detalló que en las últimas semanas, el petista lo ha venido amenazando y lo culpa de cometer delitos, pero sin presentar pruebas o denuncias ante las autoridades competentes.





"El tema de denunciar a este diputado del PT, que se llama Baltazar Gaona, es porque tengo ya señales muy claras de que él ha estado insistiendo, por varias vías, que algo me podría pasar. Ya tiene rato haciendo denuncias en contra mía, acusándome de diversos delitos, sin poder comprobar ni uno solo de ellos", expresó.

Las acusaciones en su contra y el intento de asesinato, dijo, derivan de una disputa política, porque Gaona quiere reelegirse como diputado local y controlar la alcaldía.





"Él trae un tema político, porque en la elección anterior perdieron la alcaldía contra nosotros, y hoy quieren buscar la alcaldía a través de uno de sus hermanos, y el reelegirse a la diputación local. Y creo que se les ha ido complicando, todos los días, por todo lo que han hecho. Ni siquiera han trabajado, como tal, pero yo atribuyo a que todos estos hechos, más las encuestas lo pusieron nervioso, y trató de amedrentarme, pero no lo va a lograr", advirtió.





Contó que el diputado local Baltazar Gaona lo acusó hace unas semanas de ser responsable de la masacre de una familia en Tarimbaro, pero sin presentar pruebas; y por ello lo amenazó.

"Lamentablemente, hace dos o tres semanas, en el municipio de Tarimbaro hubo un hecho cruel, donde apareció una familia, y entre la familia, dos niños, sin vida. El atribuía a que el presidente municipal era el culpable, y también me culpaba a mí. Pedía, indirectamente, que de alguna u otra manera, seguramente, que algo nos iba a pasar. Nunca ha podido presentar una prueba, son solo dichos, son solo cosas que las publica en sus redes sociales, se sube a la tribuna a señalar sin poderlo comprobar, no ha puesto una sola denuncia, no ha presentado una sola prueba. Obviamente no las tiene porque es mentira lo que ha estado diciendo", subrayó el legislador perredista.





Prieto Gómez aseguró que las encuestas lo perfilan como ganador en su Distrito, y por ende, de la curul del diputado Baltazar Gaona, en el Congreso local, por lo que éste tomó represalias en su contra.





"Yo atribuyo que todo lo que ha estado sucediendo, es porque va abajo en las encuestas que salieron la semana pasada, y esta semana lo ponen en un lejano segundo lugar, en contra de tu servidor. Y eso es lo que creo que le molestó", expuso.





Finalmente, agradeció el apoyo que recibido del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, después del atentado en su contra.





"Agradezco al gobernador, al secretario de gobierno, al doctor Elías Ibarra, por el apoyo que me brindaron. Agradezco de corazón. Aunque yo he sido muy crítico de ellos, creo que la sensibilidad y la nobleza de ellos, ayer salió, lo reconozco con todo corazón", dijo.