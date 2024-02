En Guerrero, sin competir ganó la violencia

En Tierra Caliente, Costa Grande y el norte no se postulan candidatos

Chilpancingo.— En regiones como Tierra Caliente, Costa Grande y el norte los partidos políticos en Guerrero determinaron no postular candidatos para el próximo proceso electoral por la violencia que impera en esos territorios.

El dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Guerrero, Julián López Galeana, explicó que de acuerdo a lo que pasaron sus candidatos en el proceso electoral de 2012 —quienes fueron privados de la libertad, atacados a balazos y amenazados para renunciar a las candidaturas— no pondrán en riesgo a sus militantes ni abanderados.

López Galeana dijo que en por lo menos 20 municipios de la región Tierra Caliente, Costa Grande y el norte no postularán candidatos por la violencia y presión que ejercen las organizaciones criminales y reveló que en la convocatoria abierta para las candidaturas a diputaciones locales, en la Tierra Caliente nadie se inscribió.

“Voy a dar un dato certero, los pasados 26, 27 y 28 de diciembre de 2023 Movimiento Ciudadano nacional y estatal emitimos una convocatoria pública y abierta para que los guerrerenses se inscribieran como precandidatos a diputados locales, se inscribieron 27. Ninguno de la Tierra Caliente”, dijo.

En entrevista, el líder estatal de Morena, el diputado Jacinto González Varona, aseguró que en la Tierra Caliente fue donde menos personas se registraron para competir por las candidaturas a las nueve alcaldías.

El dirigente del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, afirmó que en municipios violentos y donde sus aspirantes reciban amenazas no postularán candidatos para no arriesgarse. Una de las regiones más complicadas es Tierra Caliente; sin embargo, es donde el PRI tiene mayor presencia, ya que los priistas gobiernan en cinco de los nueve municipios.

En este contexto electoral, en Guerrero han sido asesinados tres aspirantes. El último caso: el exalcalde de Atlixtac, el perredista Marcelino Ruiz Esteban y su esposa Guadalupe Guzmán Cano, quienes fueron asesinados a balazos el 24 de enero sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa. Ruiz Esteban aspiraba a ser el candidato del PRD a la alcaldía de Atlixtac este 2024.

El 21 de diciembre de 2023 fue asesinado a balazos, el dos veces candidato del PRI a la alcaldía de Acapulco, Ricardo Taja Ramírez, quien renunció al PRI y ahora era aspirante a la candidatura de Morena.

En junio de 2023 fue asesinado el líder del PVEM en Copala, en la Costa Chica, Jesús González Ríos. Por: Arturo de Dios Palma

“La política no es para los cobardes”

Tuve amenazas... quien se asuste no tiene carácter, asegura Ricardo Bours

Hermosillo, Son.— Retirado de la política a petición de su esposa e hijos, el empresario sonorense Ricardo Bours recordó cómo en sus tiempos de campaña como candidato a gobernador por MC en 2021 fue amenazado por el crimen organizado; pero esa no fue la causa que lo llevó a dimitir, porque “la política no es para cobardes”, afirmó.

“Tuve amenazas, por supuesto, quien se asuste de las amenazas en política, en una campaña política, no tiene carácter, porque lo va a seguir enfrentando cuando llegue al poder”, expresó.

¿Cuándo sufrió amenazas fue por parte del crimen organizado o por un grupo político?, se le preguntó.

“Pues mira, a veces son lo mismo, los grupos políticos y el crimen organizado están enterados y entendidos, con ellos ahí no hay donde se distinga”, dijo.

Sin embargo, reconoció que utilizan el conducto del crimen organizado para hacer esas amenazas: “Aparte, lo denuncié en campaña que entrando a Sahuaripa detuvo a nuestro convoy gente del crimen organizado. Me dijeron que en Yécora también. Tuvimos candidatos que fueron amenazados directamente, hechos que fueron denunciados en su momento”, acusó Bours.

Aun más, en municipios como Bavispe, Tubutama, Altar y Saric, por hostigamiento del crimen organizado, Movimiento Ciudadano (MC), el partido que lo postuló, ni siquiera nombró candidatos.

A ello se suma que otros seis candidatos dejaron de realizar actividades proselitistas sin renunciar, sólo vieron pasar el tiempo: “Se tiraron a perder”, comentó.

En ese contexto, advierte que en el próximo proceso electoral la situación pueda ser peor y para tener una mayor participación se necesitan mayores garantías para los candidatos, no sólo en Sonora, sino en todo el país: “Tenemos que cuidar la estabilidad y la democracia”, expresó el empresario sonorense.

Aun cuando refiere que ha dejado atrás sus aspiraciones políticas para dedicarse a la familia, amigos y negocios, participa de forma muy activa en la intercampaña de la candidata a la Presidencia de México, Xóchitl Gálvez, de la alianza opositora.

En 2000-2003 ganó la alcaldía de Cajeme por el PRI y en 2021 compitió por la gubernatura bajo las siglas de MC, pero dimitió a favor del candidato Ernesto Gándara, de la alianza PAN-PRI-PRD.

Su renuncia sucedió después del asesinato del candidato a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta Gutiérrez, quien perdió la vida la tarde del jueves 13 de mayo de 2021, tras ser baleado cuando hacía proselitismo. Por: Alelhí Salgado

Opositores, vetados por el gatillo del arma

Héctor se considera derrotado sin haber empezado las campañas

Las dos primeras amenazas que recibió Héctor, candidato opositor por la alcaldía de un estado al sureste del país, llegaron a él en voz del mismo presidente municipal al que busca sustituir; la tercera, que ocurrió el viernes pasado, se la hizo de frente un grupo criminal que juró “levantarlo y desaparecerlo” si no se baja de la contienda electoral.

“El crimen organizado avanzó hasta el fondo de los municipios y generó un tipo de cogobierno junto a alcaldes que se convirtieron en sus empleados.

“A mí me dijeron: ‘La decisión está tomada, iremos con el edil en turno. Hazte un lado’ y esa es la realidad, el crimen organizado está metido en la fase de palomear candidatos a costa de nuestras vidas”, dijo a EL UNIVERSAL el político, quien prefiere mantenerse en el anonimato.

Con tres elecciones ganadas anteriormente para otros cargos, el opositor cuenta con la simpatía de la localidad por la que pretendía competir en las urnas, pero los lazos políticos que ya generó con las autoridades locales el cártel que lo amenazó, también impiden al electorado demostrar su preferencia.

“Este grupo que me amenazó sabe que la propuesta que quieren llevar al poder no es popular y no tiene el voto ciudadano, pero con esa voluntad absoluta que tienen de mantener el control de la plaza, amenazaron a agricultores, productores, comerciantes y pobladores con endurecer cuotas y generar más violencia si no tuercen su voluntad”, denunció.

Héctor asegura que el narco tiene con grilletes hasta a la fiscalía local en la entidad, pues cuando se presentó a denunciar por las dos amenazas de lesiones y secuestro, y presunto homicidio, le dijeron que reconocían el problema “pero no estaba en sus manos”.

“Acudí con el Poder Judicial, que reconoció que no sólo en este municipio hay amenazas, sino en decenas, pero que no tenía manera de atajarlo o garantizar la seguridad de los candidatos por encontrarse bajo el yugo de la misma fuerza criminal.

Con temor, Héctor, quien pertenece a la alianza PAN, PRI y PRD, se considera derrotado sin haber empezado las campañas de manera oficial y afirma que quienes juegan fuera del esquema del oficialismo inevitablemente serán vetados con el gatillo de un arma si no se retiran de la contienda por su propio pie, pues sus verdugos se encuentran en cualquier fuerza judicial o federal que presume proteger al país de la violencia. Por: Alelhí Salgado

“Me da más miedo no hacer nada”

Beauregard, aspirante opositora por la gubernatura de Tabasco está en alerta

Ante la violencia que se vive en Tabasco, Lorena Beauregard, candidata de la alianza opositora por la gubernatura se mantiene en estado de alerta frente a las agresiones que los equipos políticos podrían sufrir por la supuesta alianza entre crimen organizado y el gobierno.

Sin embargo, la aspirante mantiene firme su aspiración, pues le motiva hacer justicia para otros proyectos políticos que se encuentran en peligro de votar entre balas; ello, en memoria de Alfredo Giovanni Lezama Barrera y David Rey González, del PAN en Cuautla, Morelos, y la coalición entre PRI, PAN y PRD en Suchiate, Chiapas, respectivamente, quienes fueron asesinados el pasado 6 de enero.

“No quisiera ser yo parte de la estadística, pero tenemos que asumir y estar preparados para enfrentarlos, porque los candidatos de oposición somos quienes estamos expuestos a una bala, que no es precisamente una bala perdida, sino una dirigida con nombre y apellido”, dijo la aspirante en plática con EL UNIVERSAL.

Para Beauregard de los Santos, ser mujer, crítica y dis- ruptiva dentro de su cuna en el PRI, no fue impedimento para avanzar en su carrera política. Sin embargo, la actual escalada de violencia previa a los comicios del próximo 2 de junio, sí lo es.

La originaria de Macuspana tiene claro el contexto nacional que mantiene al país en alerta por homicidios y agresiones en contra de políticos y reconoce el peligro de oponerse al gobierno en turno, que en su opinión está coludido hasta la raíz con el crimen organizado, pero está dispuesta a enfrentar estos obstáculos, pues teme que cualquiera de sus compañeros, incluso los guindas, tengan un destino fatal.

“La inseguridad nos lastima a todos. No sólo a nosotros y, en mi caso, estoy más que expuesta a este tipo de peligros porque como política he agudizado mi postura de denuncia, difusión y reclamo por la inseguridad que se vive en Tabasco, tierra del Presidente y eso me pone en doble peligro”, declaró la exdiputada federal.

Beauregard está acostumbrada a hacer denuncias públicas y confrontar abiertamente al actual gobierno, por ello prefiere mantenerse alejada de su familia como medida de seguridad, para evitar que los agredan en un intento de ir contra ella.

Pese al riesgo, la candidata externa de la alianza opositora en este estado considera que se hallaría en mayor peligro si no hace nada por confrontar a quienes hoy asesinan candidatos para subir, bajar o mantener a su grupo al mando: “Me da más miedo no hacer nada”, dijo. Por: Amalia Escobar