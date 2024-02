Tras los señalamientos del presupuesto financiamiento del narcotráfico a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, la candidata presidencial de la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Sheinbaum, aseguró que es falso, y que la información publicada es por la coyuntura electoral, pero aseguró que jamás harán pactos con criminales o pactos criminales.

"Ya el presidente en la mañana dijo que es absolutamente falso, pero es importante comentarlo porque son cosas que no se pueden dejar pasar", aseguró Sheinbaum de camino a una reunión con morenistas en Tlalnepantla, Estado de México.

Les informo sobre algunas noticias falsas que nos han querido crear, pero no se dejen llevar, la esencia de nuestro movimiento es la honestidad y el amor al pueblo por encima de todo. pic.twitter.com/Vz0XHVKtyQ — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) January 31, 2024

Explicó que dicha información viene de una investigación que hizo la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en el 2010, pero un año más tarde fue descartada por falta de pruebas.

"¿Cuál es el objetivo? Pues obviamente que no quieren a nuestro movimiento. No puedo decir más cosas porque luego el INE nos regaña, pero evidentemente porque es periodo electoral y no quieren a nuestro movimiento, y es muy importante decir que nunca, y no haremos jamás pactos con criminales o pactos criminales con nadie. Es importante que se conozca porque se puede malinterpretar".

Agregó: "(Es absolutamente falso, y es crear una noticia a partir de una falsa información. (...) Es crear un ambiente como si hubiera alguna relación, con algún criminal, cosa que negamos absolutamente, y que jamás tendremos, porque la esencia de nuestro movimiento es la honestidad y honradez".

Lee también: AMLO pierde contra la Corte; reforma eléctrica es declarada inconstitucional

Por otro lado, Sheinbaum mencionó que es falso también que en las reformas que va a enviar el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero se elimina la propiedad privada sino que serán iniciativas que van a fortalecer la democracia.

Detalló que, esta semana estará en dos o hasta tres estados por día, ya que visitará Zacatecas, Aguascalientes, San Luís Potosí, Guanaguato, Michoacán, Jalisco, Nayarit, y Colima donde tendrá reuniones con las dirigencias estatales de Morena.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

uul/rmlgv