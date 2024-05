Colosio: entre la grandeza y la obediencia

El mensaje de Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al Senado por Movimiento Ciudadano, proponiendo que las candidaturas presidenciales de oposición se unan –a través de la declinación de la que tenga el tercer lugar en favor de la segunda– para enfrentar a Morena, ha despertado la esperanza o ilusión de que ocurra un gesto de “política responsable”, como lo llama Colosio, “por el bien de nuestro México”.

Nunca es tarde para poner a “la gente por encima de lo personal y dejar atrás la política de los caprichos, y de los revanchismos que solo dividen y que nada aportan”. Sin embargo, para ello se requiere un tipo de político que francamente es una especie en extinción en el país y que en Movimiento Ciudadano tendría, hasta donde podemos ver, como único ejemplar al propio Colosio si es que se anima a ser consecuente con su perspectiva del actual proceso electoral.

En primer lugar hay que destacar que la recepción de su mensaje en su propio partido no ha sido nada entusiasta. El cacique dueño de la corriente naranja, Dante Delgado, ha optado simplemente por esconderse y no decir nada, mientras que su envalentonado candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, pide burlón (a sabiendas de que él tiene el tercer lugar) que sea Xóchitl quien decline por él.

Con todo, la propuesta de Colosio ha caído como balde de agua fría en la candidatura de Máynez, quien cada día que pasa queda más evidenciado como un esquirol y distractor al servicio del oficialismo. Pero Máynez no es el principal responsable del papel que está jugando; es apenas el rostro de una estrategia que fue ideada por Dante Delgado para apoyar veladamente a la candidata de Morena y prestar un servicio invaluable al proyecto de su viejo amigo, López Obrador.

En estas condiciones, Colosio Riojas ha trazado una opción para sacar a Morena de Palacio Nacional recordándole a la oposición que “en las democracias maduras del mundo las fuerzas políticas hacen acuerdos no solo para ganar elecciones, sino para construir proyectos plurales de gobierno”. Pero puesto que

nadie lo ha secundado en su partido, Colosio va a tener que decidir en los próximos días si se contenta con el silencio de Dante Delgado (asumiéndolo y respetándolo disciplinadamente), o si avanza por cuenta propia hacia la construcción de un acuerdo con las fuerzas opositoras que tienen como candidata a Xóchitl Gálvez.

Se comprende que no siendo él candidato presidencial no puede instrumentar su propuesta, pero lo que sí puede hacer, estrictamente a título personal, es avalar públicamente la candidatura de Xóchitl como única alternativa factible frente a Morena. Eso sí que lo puede hacer, si no quiere dejar pasar la oportunidad de hacer “política responsable”.

Y tiene todo para hacerlo: una figura y un rango de simpatías ciudadanas muy superior a la de cualquier otro miembro de su partido, incluyendo por supuesto a su dirigente Dante Delgado y a su candidato presidencial. Si su aspiración legítima es ser Presidente de la República algún día, creo que este sería el paso más trascendental que puede dar hoy en esa dirección. Millones de opositores que no confían en Movimiento Ciudadano quisieran ver a Colosio a su lado, respaldando la única candidatura que puede derrotar a Morena.

Con su propuesta, Colosio nos ha recordado lo que puede ser la grandeza política; ahora tiene la opción de encarnarla y ser un protagonista histórico del cambio o de plegarse mansamente a la vetusta y corrompida dirigencia de su partido.

Correspondencia parda

Ya hemos dado cuenta en este espacio de las tropelías en que ha incurrido Fernando Mercado, candidato de Morena a la alcaldía Magdalena Contreras, mismas que lo han llevado a ser denunciado por Daniela Nitza Garduño, candidata de Movimiento Ciudadano para la misma demarcación, ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México por violencia política en razón de género en contra de él y su hermano. Ahora, los diputados del PRI están por presentar un punto de acuerdo para que el INE y el Tribuna Electoral de la CDMX determinen si Fernando Mercado y su hermano Diego son elegibles como consecuencia del acoso hacia Daniela Nitza.

Pero también el pasado persigue a Fernando Mercado: la diputada del PRI, Tania Larios, ha denunciado en el Congreso capitalino diversos actos de corrupción cuando era alcalde (priista) en Magdalena Contreras, como la

refacturación de vehículos con sobrecosto a cargo de la alcaldía, además de otras irregularidades.

