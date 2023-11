El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dijo que la resolución del TEPJF que obligará a los partidos a postular a cinco hombres y a cuatro mujeres como candidatos a gobernadores, “a nosotros no nos interesa, nos da igual porque las encuestas van a decidir y si nueve mujeres ganan encuestas, las nueve serán candidatas”.

En entrevista refirió el proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que establece para las candidaturas de Chiapas, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tabasco y Jalisco, se tendrán que postular al menos a cuatro mujeres; mientras que se excluye a Yucatán porque su legislación contempla la paridad de género, dijo que lo positivo es que se ponen límites al INE.

“Nosotros siempre lo dijimos: No vamos a impulsar mujeres por mandato de las autoridades, esa es una convicción de Morena, es una política de nuestro movimiento, abrir espacios de participación política para las mujeres”, dijo al ser cuestionado por EL UNIVERSAL.

“Para nosotros nos da igual si las autoridades resuelven cuatro o cinco mujeres, nosotros a través de las encuestas vamos a resolver y el criterio para nosotros es entre más mujeres, mejor”, aseguró al arribar al Senado a un encuentro con legisladores de Morena.

“Lo que me gusta de la decisión del tribunal es que le pone límites al INE, que el INE a veces quiere sustituir incluso al Poder Legislativo con sus decisiones, me parece que es una buena resolución del TEPJF, acotar la decisión del INE”, indicó.

“A nosotros no nos interesa la resolución o el mandamiento del INE, nosotros siempre hemos estado a favor de abrir espacios a las mujeres, es una convicción en Morena, entonces nos tiene sin cuidado si ordenan cuatro o cinco mujeres, nosotros vamos a partir de las encuestas a decidir y mientras más mujeres mejor. Si nueve mujeres ganan las encuestas, nueve candidatas vamos a tener”, subrayó.

Descartó que vaya a existir división en Morena en este proceso de las encuestas para elegir candidato en nueve estados, porque dijo hay mucha transparencia, que todo sea absolutamente claro, “no hay mano negra, no hay acuerdos en lo oscurito, las empresas encuestadoras presentarán los resultados”.

Respecto al tema de las aspiraciones de prácticamente todos los senadores de Morena por reelegirse al cargo, informó que realizarán 32 encuestas en las entidades federativas para hombres y para mujeres. “Los ganadores serán nuestros candidatos y quien encabece la primera fórmula lo vamos a decidir por insaculación y se va a votar el género, es decir si encabeza hombre o mujer”.

Lo anterior, aclaró, con excepción de las nueve entidades que van a elección para gobernador, donde hoy publicará la Comisión Nacional de Encuestas un acuerdo para que quienes participen en la encuesta de coordinadora estatal de defensa de la 4T, es decir los precandidatos a gobernador o gobernadora, quienes queden en segundo lugar o exista cambio de género, irán a la primera fórmula del Senado.

Quien quede en segundo lugar en esas nueve entidades, incluida la Ciudad de México, encabezará la primera fórmula para senador. También donde haya cambio de género, ellos encabezarán la primera fórmula en los estados al Senado.

Sobre los que buscan del gabinete ser senadores, dijo que tiene que ir a la elección, tienen que ganar primero su encuesta para ser candidatos y después ganar su elección. Sin embargo, aquellos plurinominales tendrán que decidirse en su momento y se definirán por tómbola

Subrayó que los senadores no tienen garantizada la reelección, porque todos tendrán que ir a competir en la encuesta y después en la elección constitucional.

Descarta Delgado éxodo de senadores inconformes con encuestas

El presidente nacional de Morena descartó que senadores inconformes por las encuestas para elegir a candidatos a 8 gubernaturas en disputa en 2024, se irán del partido para competir por otras siglas partidistas, porque “son hombres y mujeres de primera, que no llegaron aquí buscando un cargo”.

En rueda de prensa, después de un conclave privado con los senadores de Morena, expuso que todas y todos quienes atendieron la invitación del hoy presidente Andrés Manuel López para emprender la Cuarta Transformación, “no nos mueven cargos, no nos mueve ningún puesto, nos mueven principios, nos mueven valores y, sobre todo, nos mueve el ser partícipes de este proceso histórico que está viviendo nuestro país, que es la Cuarta Transformación”.

“Entonces, no se van a ir por un cargo a otro partido, la verdad que no, son personas de convicción. Y de valores y así lo han demostrado durante más de cinco años, con batallas muy duras aquí en el Senado, defendiendo siempre los proyectos del presidente y anteponiendo siempre el proyecto a cualquier interés personal. Y por supuesto que eso va a seguir y la otra es que nadie se va a quedar fuera, porque es un lujo poder tener a personas, como ellos, que ya dieron la batalla aquí en el Senado y tienen que seguir ayudannos, los que no vayan a repetir, en distintas tareas que tenemos. Y todas y todos es muy claro van a tener una participación preponderante en la siguiente etapa de la transformación”.

A pregunta expresa sobre su posible salida de Morena si no resulta el candidato al gobierno de Chiapas, Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política, aclaró que “yo solamente tengo plan “A”, no tengo plan “B”, ni “C” en ni una otra sigla partidista, eso quiero que quede bien claro”.

“Solamente les puede decir que para mí lo más importante es el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y si tengo que sacrificarme por el proyecto de ella, lo voy a hacer, estoy cierto que he ganado todas las encuestas, de eso no tengo ni una sola duda. (…) Pero, si mi próxima presidenta me pide, me solicita por el bien de México, yo soy un soldado más de la Cuarta Transformación. (…) Yo espero que el viernes, los astros nos favorezcan y sino serviremos a la República”.

Insistió que tiene el deseo de servirle a Chiapas, “no lo niego. Pero, también las circunstancias juegan un papel en este proceso”.

A su vez, Mario Delgado, insistió que Marcelo Ebrard va a ser siempre bien recibido, “por supuesto que Morena en su partido”.

Explicó que al ex canciller hay que reconocerle lo que ha aportado a este proceso de transformación y “decirle que tiene todo mi respeto, como siempre lo he manifestado y que estoy seguro que va a seguir trabajando en favor de nuestro movimiento. Es un fundador del movimiento, creo que ha aportado mucho al movimiento y estoy seguro que él coincide con el grupo que lleva México y que va a seguir contribuyendo al mismo”.









rmlgv