El ejercicio de confrontación de ideas y programas entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral y Delfina Gómez, no alcanzó el nivel de debate, consideran colaboradores de EL UNIVERSAL.

Para Sabina Berman, el debate no fue debate. Cada candidata por su lado, leyendo fichas de forma apresurada, en una rara competencia por ver qué candidata recitaba más programas.

"Faltó emoción. Faltó espontaneidad. Faltó confrontación. Y faltó hablarle de corazón a la gente. Lo que sí sobró fueron los asesores que prepararon a las candidatas blindándolas, no abriéndolas hacia los mexiquenses. (Yo entre ellos)".

En el mismo sentido, el periodista Raúl Rodríguez Cortés señala que la letanía de proposiciones hechas por Del Moral y Gómez no alcanzó el nivel de debate.

"Este segundo ejercicio realizado a 17 días de las cruciales elecciones del Estado de México, no logró darnos los suficientes elementos para contrastar proyectos de gobierno y se centró en discutir si la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD ya alcanzó o cerró la brecha que la separa de la de Morena-PT-Verde".

Del Moral, continúa Rodríguez Cortés, desde un principio machacó con que ya había alcanzado a Delfina y enfatizó en el lugar común de que “caballo que alcanza gana”, y reforzó su frase de campaña de que Morena es el cambio que destruye y que la coalición Va por el Estado de México es el que construye.

"Tuvieron que pasar 45 minutos de los 60 que duró el segundo debate para que Delfina por fin respondiera a los múltiples dardos que le lanzó Alejandra culpándola de corrupción y de nulos resultados. Le dijo la morenista: 'el tiempo se te acabó… no te alcanzará la guerra sucia'".

"Nada nuevo por lo demás. Delfina y sus dificultades para articular un discurso fluido y sólido. Del Moral con la narrativa priista de siempre, repite y repite, a veces soberbia, que ya la alcanzó acaso porque no es así. Los resultados de un simulador de votos publicados este jueves por EL UNIVERSAL ubican a la morenista con 51.4% de la intención del voto y a la priista con 46.5%", agregó.

Desde la perspectiva del analista Alfonso Zárate, "las candidatas son, esencialmente, lectoras de los apuntes preparados por sus equipos de asesoría, por lo que queda poco espacio para la espontaneidad, aunque hay que reconocer que el formato no favorece el aterrizaje de las propuestas. Como ocurrió en el debate anterior, no hay una triunfadora clara y, en consecuencia, no creo que se alteren las preferencias electorales".

