El candidato a la gubernatura de Coahuila, Lenin Pérez Rivera aseguró que no declinará y que “nadie se va a rajar”, después del anuncio de la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de darle la espalda y apoyar la candidatura de Armando Guadiana de Morena.

En un video subido a sus redes sociales, Lenin Pérez criticó que este día la dirigencia nacional del Partido Verde decidió pronunciarse a favor de la candidatura de Guadiana, alguien al que, dijo, está alejado de la ideología del Partido Verde y de la Unidad Democrática de Coahuila.

Mencionó que la dirigencia nacional del Partido Verde tomó la decisión en un “desconocimiento total de lo que pasa en Coahuila y sin consultarlo con su militancia”.

Señaló a Guadiana de ir en picada y de recurrir a las más “bajas y viejas” prácticas priistas.

“Personas ajenas a Coahuila con una profunda ignorancia de lo que aquí sucede, quisieron venir a decirnos lo que debemos hacer. Creen que los ciudadanos son fichas que se pueden mover a su antojo. Vamos a demostrar que no es así”, comentó el candidato Lenin Pérez.

Dijo que está decisión fue tomada por “unos cuantos” que antepusieron sus intereses y no los intereses de los coahuilenses. Y aseguró que tomaron la decisión porque los condicionaron a no ir juntos en el 2024.

“Nadie de la Ciudad de México nos va a venir a decir lo que tenemos que hacer”, expresó y aseguró que tiene el apoyo de los liderazgos y militantes del Verde y la UDC.

Pérez Rivera afirmó que estas prácticas no le asustan ni intimidan, sino que lo fortalecen y convencen que Coahuila necesita un cambio.

“No me asustan estas adversidades. Siempre me he enfrentado al sistema y les he ganado. No soy nuevo en esto, no me van a doblar. No voy a declinar por más circo, maroma y teatro, su candidato no va a ganar porque no representa el cambio que buscan los coahuilenses”, declaró.

