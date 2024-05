Senadores de varios partidos reconocieron la petición que hicieron los empresarios relacionados con el comercio electrónico de una regulación urgente para acabar con abusos a los consumidores y de las autoridades hacendarias hacia este sector.

Advirtieron que dada la importancia que han cobrado las compras en línea, desde el 2020 con la pandemia, se requiere una regulación qué garantice, productos y servicios de calidad para los consumidores y que genere una competencia justa para todos.

Claudia Anaya senadora del PRI, advirtió que al no existir una ley reglamentaria, la autoridad hacendaria genera normativas para el cobro de impuestos o derechos, pero será en el próximo presupuesto del 2025 cuando se pueda emitir una reglamentación especifica, ya que no hay condiciones, en planas campañas políticas, para un periodo extraordinario de sesiones en el Senado ni en diputados.

“Coincido que se tienen que regular estas cosas relacionadas a las plataformas digitales, el uso de la inteligencia artificial y otras tantas herramientas de tecnología qué han venido apareciendo en los últimos años y que la ley no tenía contemplada, incluido el comercio electrónico.

Expuso que seguramente vendrá en el paquete económico 2025, ya que en este momento, en este lapso vamos a decirlo, desde junio a septiembre no veo condiciones para un periodo extraordinario de sesiones y legislar en la materia.

Más aún, porque como a partí del 2 de junio ya habrá presidenta electa, se estará diseñando ya lo que será el paquete económico 2025, en el que si preveo que vendrán ya disposiciones para regular esta materia.

Además, como será un nuevo paquete de una nueva administración, seguramente vendrán más artículos abiertos a la discusión y el debate.

“Será un paquete sujeto a muchas modificaciones porque a mi juicio andamos muy bajos en recaudación y tendremos que compensar el déficit fiscalía, que este año puede alcanzar el 6 por ciento del PIB, el más grande de los últimos 35 o 40 años”.

En tanto, Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD reconoció la disposición del sector de ventas por Internet de ser regulados, porque los que actúan con seriedad se ven afectados por los que operan de forma fraudulenta o sin ética.

Sin embargo, aseguró que las autoridades no deben frenar el comercio electrónico con medidas persecutorias en materia fiscal.

Las empresas on line (en línea) no pueden ser ni deben ser frenadas a través de lo que es una facultad de verificación y sanción del estado, porque esos procedimientos son para quien se aparte de la legalidad y me parece que en el caso concreto lo que pasó es que el e-commerce ha rebasado a la norma”.

Mancera Espinoza dijo que “vamos atrasados en la regulación de una actividad que seguirá creciendo y desarrollándose porque las personas la quieren y prefieren en muchos casos”

Dijo que sin duda el Senado debe aceptar la propuesta y asumir la responsabilidad de regular una actividad altamente productiva y un nicho de oportunidades para el país.













































maot