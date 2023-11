La precandidata única de Morena, PT y PVEM a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que la gente sabe lo que representa la derecha, por lo que quieren que continúe la transformación en la Ciudad y en el país.

Durante un evento en la alcaldía Álvaro Obregón, indicó que la gente de la Ciudad tiene memoria, por lo que es consciente, progresista históricamente y sabe lo que está pasando.

“Hoy la ciudad tiene dos opciones: optar por los que han construido para enriquecerse a sí mismos o preferir a los que hemos construido para enriquecer a la comunidad, a la Ciudad y sus habitantes”, apuntó.

Agregó que la diferencia entre la oposición y Morena es que los primeros celebran la corrupción y los segundos impulsan la honestidad.

“Una de las cosas que están pasando es el denominado Cartel Inmobiliario en Benito Juárez que se trata de una red de corrupción para permitir el crecimiento de construcciones irregulares ilegales con la autorización de la alcaldía de Benito Juárez”, destacó.

En este sentido, comentó que la fiscal capitalina se dedicó a investigar este tema, por lo que ahora los panistas y aliados en el Congreso no quieren ratificarla.

“¿Qué es lo único que están haciendo ahorita? ¿Por qué no se puede reelegir la fiscal Ernestina Godoy? Porque ellos son los que no quieren y no quieren justamente porque lo que hizo la fiscalía fue buscarlos y hacer justicia y eso implicó tocar sus intereses. Ahora resulta que los del PRIAN pareciera que tienen derecho a cometer delitos y no pasa nada, como si los funcionarios tuvieran derechos a no ser juzgados”, apuntó.

También durante su discurso aprovechó para recordar que, al menos, tiene 30 puntos de ventaja en esta contienda.