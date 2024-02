La presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), Patricia Avendaño, aseguró que están preparados ante todos los escenarios posibles, incluso si hay una contienda cerrada, y para atajar la violencia política de género, al arrancar las campañas este viernes 1 de marzo por la Jefatura de Gobierno capitalino.

En entrevista con EL UNIVERSAL, advirtió que el reparto de programas sociales de las alcaldías y el gobierno central deben pausarse, y confió en que haya campañas limpias, con verdadero contraste de ideas y proyectos para que la ciudadanía tenga un voto informado.

Cuestionada sobre si la efervescencia política en la Ciudad puede pasar a la violencia física, Avendaño descartó este escenario.

“Yo no lo visualizo así porque no tengo indicios que me lleven a pensar lo contrario. Creo que la competencia va a ser intensa y también creo, confío, en que va a ser dentro de los cauces legales, no estoy visualizando un escenario de violencia física o de enfrentamientos porque, estoy convencida que lo que han demostrado los habitantes y la ciudadanía en la Ciudad es que desde hace muchos años nosotros optamos por transiciones pacíficas y el conducto es nuestro voto, que es como se derrota al adversario”.

La consejera dijo que ningún candidato se ha acercado al IECM para solicitar vigilancia especial en las campañas.

Recordó que el Código Electoral local prohíbe que los alcaldes o funcionarios repartan programas sociales o implementen acciones gubernamentales durante las campañas, excepto en materia de salud, educación y Protección Civil, por lo que estarán muy pendientes para que estas reglas se cumplan.

“Para que no haya alarma entre la población, no es que se cancelen los programas sociales, en muchos casos se postergan o adelantan los apoyos que se están brindando, y lógicamente, lo que se busca es que no incida el otorgamiento de estos bienes o servicios, que se brindan, en el ánimo del electorado para inclinar a favor de una fuerza política o candidato el voto. Entonces, sí hay una limitación”, expuso.

La presidenta del IECM precisó que a partir del 1 de marzo es el momento para que los candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México hablen de su oferta política, su plataforma, propuestas, ideologías, postura y estrategias para intentar captar el voto de los ciudadanos.

Añadió que el arranque de las campañas va de la mano con la propaganda electoral que aparecerá prácticamente por toda la Ciudad, con algunas excepciones como edificios históricos y catalogados.

“Los candidatos podrán pegar mantas, cartelones, hacer pintas de bardas, colgar pendones, entregar artículos promocionales, mítines y todo lo que les ayude a difundir su oferta política”, dijo.

Lo que no podrán hacer, indicó, es utilizar elementos para denostar, agredir, violentar y atacar la dignidad de las personas: “Entonces, el límite es que no existan estas campañas negativas; sin embargo, sí hay escasos elementos para que nosotros podamos contrarrestarlo, sobre todo en las redes sociales, ahí es en donde tenemos una gran limitación”.

Aclaró que esto no quiere decir que los candidatos no puedan criticar el desempeño de un legislador o funcionario, pero “el límite es la dignidad humana, y cuando ya se agrede, no sólo a ellos, sino a sus familiares y en donde se violente su dignidad como persona, esos son los límites” que, a veces, dijo, es sobrepasada en la contienda”.

