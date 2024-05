El polémico candidato de Nueva Alianza a la presidencia municipal de San Blas, Nayarit, Hilario Ramírez Villanueva, alias “Layín”, conocido por haber confesado que cuando fue alcalde de ese municipio por primera vez le robó poquito al ayuntamiento, se quejó por el tope de campaña permitido para la actual contienda, pues aseguró que el medio millón de pesos autorizado él se lo “chinga” en una comida.

Durante su primer mitin, realizado este miércoles en el kiosko de la comunidad de Mecatán, Ramírez Villanuaeva, como siempre vestido con pantalón de mezclilla, camisa azul a cuadros y sombrero vaquero, indicó que las autoridades electorales lo tienen vigilado para que no sobrepase el tope de campaña.

“Es un mes de campaña nomás y les digo una cosa, estamos bien restringidos, quiero recalcarles eso, nos traen bien vigilados, por eso no trajimos sillas, nos las iban contar, hay un tope de campaña para el amigo y servidor así (juntó los dedos pulgar e índice de la mano derecha), me iban a tomar en cuenta el agua, las sillas, los carros, aquí anda gente del gobierno queriéndome chingar”, dijo.

Después se disculpó con los asistentes por ni siquiera haber puesto sillas para el evento: “Ahí les pido una disculpa por favor, porque a mí me gusta ser atento, quiero que estén sentados y que tomen agua por lo menos, y todo eso me lo están tomando en cuenta”.

En ese momento se quejó de que lo autorizado para la campaña es tan poco que él podría gastárselo en una comida: “Yo les digo una cosa, el tope de campaña de su servidor es de 500 mil pesos, esos yo me los chingo en una comida con el pueblo, verdad de Dios”.

Layín invitó a la gente de Mecatán al arranque oficial de su campaña el próximo domingo 5 de mayo en la cabecera municipal de San Blas, pero dijo que no podrá mandarles autobuses para transportarlos porque se los tomarían como gasto de campaña.

“Yo quisiera mandar medios para transportarlos para allá, pero me tienen bien… nos lo van a contar, me van a hacer una cuenta y me van a decir: ‘sabes qué, te anulamos la presidencia’, y yo no quiero eso y ustedes tampoco quieren eso, ¿verdad que no? Entonces a pie, y si no en bicicleta, en burro, en caballo, en el hombro, caminando, como sea, por favor, ahí les encargo, ahí los espero ese día”, dijo.

Al final del mitin, la periodista Susana Rodríguez Arellano del portal Studio 21 abordó al candidato para preguntarle si de convertirse en alcalde de San Blas por tercera vez en esta ocasión no robará ni poquito: “yo creo que pues si no hay, ¿cómo?", respondió Layín.









