Chilpancingo.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) retiró la candidatura al ex priista, Mario Moreno Arcos, al Senado de la República en Guerrero, porque no pudo comprobar que forma parte de los pueblos afromexicanos.

El partido Movimiento Ciudadano registró a Moreno Arcos como su candidato al Senado de la República por la acción afirmativa a favor de los pueblos afromexicanos. En su constancia de adscripción que presentó ante el INE, afirmó que era afromexicano desde nacimiento y de padre y madre afromexicana.

Moreno Arcos es originario del municipio General Heliodoro Castillo (Tlacotepec), ubicado en la región de la Sierra. Las poblaciones afrodescendientes en Guerrero se concentran, principalmente, en Acapulco y la Costa Chica. Toda su trayectoria política la ha desarrollado en Chilpancingo de donde fue alcalde en dos ocasiones, diputado local y federal por distritos con sede en la capital. En 2021 fue candidato del PRI, PRD, PAN a la gubernatura; en esa campaña estuvo metido en una polémica: nunca comprobó si es contador público, como se presenta.

La candidatura de Moreno Arcos fue impugnada por algunas organizaciones afromexicanas, sin embargo, el ex priista acusó al candidato del PRI, PRD, PAN, al Senado de la República, el priista Manuel Añorve Baños. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE verificar si el candidato es afrodescendiente.

La discusión por la candidatura de Moreno Arcos comenzó a las 9 de la noche y terminó casi a las 2 de la mañana de este miércoles. Foto: Berenice Fregoso/EL UNIVERSAL

La madrugada de este miércoles, con seis votos a favor y cinco en contra, los consejeros y consejeras del INE sesionaron y discutieron la candidatura de Moreno Arcos. En la impugnación, también incluyeron a su suplente, la ex priista Gabriela Bernal Reséndiz, sin embargo, el INE no le retiró la candidatura porque acordaron que no había suficientes elementos para determinar si es o no afromexicana.

La discusión por la candidatura de Moreno Arcos comenzó a las 9 de la noche y terminó casi a las 2 de la mañana de este miércoles. En el dialogo, entre los consejeros y representantes de los partidos políticos, acusaron a Moreno Arcos de dar un mal uso a las acciones afirmativas y afirmaron que su candidatura es un “engaño”.

Por su parte, la diputada federal de MC, Ivonne Ortega estableció la defensa de Moreno Arcos al decir que legalmente para adscribirse como afromexicano ante el INE es necesaria una constancia simple donde el candidato diga bajo juramento a la verdad que parte de esa población. La noticia del retiro de la candidatura fue bien recibida por sus dos principales contendientes. Félix Salgado Macedonio, candidato de Morena a la reelección al Senado, escribió en sus redes sociales:

“Karma y Karla, existen. A mí, el INE me quitó la candidatura a gobernador, también por seis voto$ contra cinco. ¡Y fue la misma Karla! (sic)”, dijo Salgado Macedonio, en referencia a la consejera del INE, Carla Astrid Humphrey Jordan, que en 2021 votó a favor de retirarle la candidatura al morenista. Mientras que, el candidato del PRI; PRD, PAN, Manuel Añorve Baños, afirmó que el retiro de la candidatura de Moreno Arcos fue un “fuerte golpe a la mentira”.

El dirigente de MC en Guerrero, Julián López Galeana, afirmó que la impugnación contra la candidatura de Moreno Arcos es de parte de la “vieja política”, porque tienen temor de perder la elección el próximo 2 de junio. López Galeana afirmó que Moreno Arcos seguirá siendo el candidato de MC al Senado.

