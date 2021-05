Hank Rhon se refiere a candidatas con frases misóginas

Tijuana.— El candidato a la gubernatura de Baja California por el Partido Encuentro Solidario, Jorge Hank Rhon, tuvo ayer comentarios misóginos y sexistas contra las candidatas de Morena, Marina del Pilar Ávila, y de la alianza PAN-PRI-PRD, Lupita Jones.

Al preguntarle su opinión sobre que Marina del Pilar estaba por encima de él en las encuestas, el priista respondió con comentarios sexistas: “¿Cómo que arriba de Marina? No jueguen, no la amuelen, estoy casado, luego tengo 23 hijos. No, no”, dijo entre risas de su comitiva, incluso, hubo quien aplaudió los comentarios en doble sentido.

El abanderado del PES también fue cuestionado sobre los dichos de Lupita Jones, quien lo invitó a declinar a favor de ella, a lo que respondió: “No, yo no quiero basura”. Y a continuación el reportero de un canal local insistió: “¿Y a Lupita Jones?”.

“Pues por eso, no quiero basura”, sentenció el priista.

Más tarde fue cuestionado sobre la respuesta y si ésta podría considerarse como sexista, pero se limitó a negarlo.