“¡Estamos a un mes de la victoria y a esta campaña ya nadie la para!”, aseguró el candidato a la alcaldía Coyoacán de la coalición Va X La CDMX, Giovani Gutiérrez.

Durante una pega de calcomanías a taxistas en la explanada del Estadio Azteca, pidió a las y los ciudadanos acudir a las urnas y emitir su voto pensando en el bien de Coyoacán, de la Ciudad y del país.

“A pesar de la guerra sucia, de las campañas negras que han intentado armar y no les han funcionado, llamó a las y los ciudadanos a que, a un mes exacto de las elecciones, acudan a votar para seguir construyendo este proyecto que sí da resultados”, dijo.

Leer también: “Nosotros demostramos que sí tenemos experiencia”: Giovani Gutiérrez

En entrevista, el candidato del PRI, PAN y PRD sostuvo que por más campañas negras que emprendan los adversarios, la calumnia no tendrá efecto pues el divisionismo es una apuesta en la que ellos siempre van a perder.

“Llevamos un mes de campaña y nos quedan 27 días para la victoria. Por más intentos que han hecho, no han logrado ni lograrán detener esta campaña. Los datos están ahí muy claros: no hay encuesta que nos dé menos de dos dígitos de ventaja sobre cualquier otra candidatura. Quienes vamos a hacer historia nuevamente, seremos nosotros, no los que siembran odio y división” comentó.

Más tarde, recorrió la unidad habitacional CTM II, en Los Culhuacanes y posteriormente se reunió en asamblea con vecinos de la colonia Monte de Piedad. La tarde noche de ayer se reunió con vecinas y vecinos de la colonia Adolfo Ruiz Cortines.

Leer también: Giovani Gutiérrez pide un voto a conciencia y responsable este 2 de junio para Coyoacán y México

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/cr