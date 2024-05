Zacatecas.- La tarde de este domingo, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas emitió un comunicado que tumba las versiones que el incendio de un vehículo ocurrido el sábado sobre la carretera federal 45, en el municipio de Guadalupe, haya sido producto de “una falla mecánica” o de un atentado en contra del equipo político Tito Méndez, candidato a la alcaldía de Guadalupe por la coalición PES-PT-Nueva Alianza.

Es decir, no se trató ni de un accidente ni de un caso político, pero, con la información que han proporcionado las víctimas a la Fiscalía zacatecana, la teoría que ha recobrado mayor fuerza es que fue un hecho cometido por civiles presuntamente armados, cuyas acciones corresponden más a las que recientemente ha usado el crimen organizado en los bloqueos carreteros.

En el nuevo comunicado que ha emitido la FGJEZ precisa que “continúa con la investigación del evento registrado el día 11 de mayo en la comunidad Martínez Domínguez, hecho en el que un vehículo resultó con daños provocados por civiles y afectando el patrimonio de una familia de Guadalupe”.

Se enfatiza que al tener conocimiento del hecho se le brindó atención a las víctimas por parte de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos y se precisa que se les han otorgado “medidas de protección para resguardar su integridad y seguridad personal”.

Lee también Vehículo incendiado en Zacatecas genera confusión: ¿accidente o asunto político?

En el boletín se menciona que “ante las versiones que refieren que se trató de un ataque al equipo de campaña de un candidato, la familia pide que se aclare tal situación y nos solicita se informe que el hecho delictivo del cual son víctimas, se desvincule de cualquier relación política o de amistad cercana con el candidato que ha realizado las publicaciones aludiendo al caso”.

Incluso, se aclara que las víctimas “manifestaron que su vehículo no portaba insignia o propaganda a favor de algún candidato o partido político al momento de ocurrir los hechos. Solicitan el respeto y protección de sus datos personales”. Lo anterior, debido a que en las redes sociales se ha difundido una fotografía de las víctimas.

La FGJE refiere que “las líneas de investigación se mantienen abiertas para aclarar los hechos, dar con los responsables y procurar el acceso a la justicia de las víctimas, atendiendo a la obligación de debida diligencia en la indagatoria”.

Lee también Llegan a Zacatecas mil militares de Fuerzas Especiales del Ejército para combatir violencia

Zacatecas: Cronología de versiones

De acuerdo con las primeras versiones, pasadas las 6:00 horas del sábado 11, se recibe el reporte del incendio de un vehículo Hyundai Grand i10, sobre la carretera federal 45, a la altura de la comunidad Martínez Domínguez. En un primer momento, se consideró que pudiera ser producto de un bloqueo carretero del crimen organizado.

A las 11:01 horas, la Vocería de la Mesa Estatal de Construcción de Paz posteó una primera versión oficial:

“La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informa que, durante las primeras horas de este sábado, sobre la carretera federal 45, a la altura de la comunidad Martínez Domínguez, en Guadalupe, se registró el incendio de un vehículo Hyundai Grand i10. No se descarta que el incendio pueda ser producto de una falla mecánica; las autoridades están realizando el peritaje correspondiente para su determinación. Es importante señalar que no se tiene registro de personas lesionadas y por este hecho, no se registró ningún tipo de obstrucción a esta vía de comunicación”.

A las 11:18 horas, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, replica el comunicado y escribe:

“La vocería de la Mesa Estatal para la Construcción de Paz reporta que no se ha determinado la causa del incendio de este auto en Guadalupe, sin embargo se descarta que se haya tratado de algún bloqueo”.

Lee también 10 de mayo: Madres buscadoras realizan velada en Zacatecas por sus desaparecidos

A las 11:21 horas (post) y a las 12:13 horas (video), el candidato Tito Méndez colocó dos publicaciones en sus redes sociales con una nueva versión que señalaba que dicho incendio se trataba de un posible atentado político en contra de su equipo al escribir:

“Lamento los hechos que sucedieron el día de hoy en Guadalupe, donde amigos cercanos a mí y simpatizantes de mi proyecto fueron despojados de su vehículo para posteriormente incendiarlo, no daremos un paso atrás en la lucha por construir un Guadalupe seguro y tranquilo para tod@s. Ni un voto más para este Gobierno fallido que encabeza Pepe Saldívar”.

La Coordinación Estatal de Protección Civil colocó fotografías del incendio de vehículo que acudieron apagar. Foto: Protección Civil Zacatecas

A las 12:25 horas, la Coordinación Estatal de Protección Civil colocó fotografías del incendio de vehículo que acudieron apagar y en las fotografías se puede apreciar que los trabajos de los bomberos para pagar el auto fue a las 6:26 horas.

Lee también Ola de violencia persiste en Zacatecas; hallan cuerpos en el municipio de Morelos

A las 12:30 horas, la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas emitió un comunicado para informar que se había entablado comunicación con las víctimas para brindar atención y se pidió no politizar el asunto:

“Sobre los hechos suscitados esta mañana en la comunidad de Martínez Domínguez, donde resultó un vehículo particular incendiado, afectando a una familia de Guadalupe, Zacatecas, personal de la Fiscalía Especializada de Derechos Humanos ha entablado comunicación con las víctimas para brindar atención y acompañamiento. En los hechos solamente se registraron daños materiales, no hay personas lesionadas.

“Ante un evento de esta naturaleza, se implementaron los protocolos de atención y protección a víctimas, quienes solicitan no politizar el evento, en tanto que no refieren haber sido afectados en su patrimonio por motivo de militancia o participación en algún partido político”

Finalmente, este domingo, la FGJZ emitió un segundo comunicado de seguimiento al caso y a petición de las víctimas, luego que en redes sociales se vulneraron las identidades y datos personales de los afectados.

Fuentes de la Fiscalía zacatecana han confirmado que las víctimas pidieron a la autoridad investigadora que se aclarara que no forman parte del equipo de ningún candidato y ni tampoco son militantes de ningún partido políticos, pero, al ser expuestas sus identidades en una fotografía que circula en redes sociales se les han otorgado las medidas de seguridad y protección.

Lee también Atribuyen violencia en Zacatecas por abatimiento del jefe de plaza del Cártel de Sinaloa

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/mgm