La candidata presidencial de la alianza opositora, Xóchitl Gálvez Ruiz, reiteró que no va a quitar los programas sociales y que, en 2020, ella votó durante una sesión ordinaria de la Cámara de Senadores a favor de becas para estudiantes y pensiones para adultos mayores.

“No te dejes engañar, nadie puede quitarte los programas sociales, no tengas miedo. No es justo que quieran espantarte con esa mentira. Yo voté a favor de las becas y de las pensiones porque son necesarias y son valiosas para tu familia. No tengas miedo”, puntualiza la exsenadora en un video publicado en su cuenta de TikTok.

En un segundo video, la representante de la coalición Fuerza y Corazón por México, presentó una compilación de clips que muestra declaraciones referentes a este tema desde que era senadora por el Partido Acción Nacional hasta su más reciente registro como candidata a la Presidencia.

Comenzando con una pregunta que le hizo el locutor Eduardo Videgaray el año pasado. “¿Qué conservaría del gobierno de la 4T?”; a lo que Xóchitl Gálvez respondió: “los programas sociales”.

En 2019, expresó que “claro que se necesita darles apoyo a los jóvenes”; en 2022 alentó a seguir dando apoyos económicos e invitó a no decir que no son necesarios. Mientras que en 2020 expresó que hizo una solicitud para apoyar a personas que han perdido sus empleos o han disminuido sus ingresos debido a la pandemia de Covid-19.

En dicho video se le escucha decir que, además de dinero, quiere garantizar educación, clases de inglés, habilidades digitales como la programación, robótica y el uso de la inteligencia artificial.

“Lo he dicho siempre, los programas se quedan. Y no solo eso, vamos por más”, escribió en la descripción de su publicación.

