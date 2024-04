Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, confía que si hay alguna situación en el tema de protección para candidatos la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, lo va a resolver.

Lo anterior al ser cuestionada sobre que candidatos que reciben protección del gobierno federal mencionaron que los integrantes de la Guardia Nacional que les fueron asignados como escoltas los abandonan por las noches.

"No tengo conocimiento, no puedo opinar de lo que no tengo conocimiento, pero sé que la secretaria Rosa (Icela Rodríguez) es una mujer que está pendiente, una mujer muy comprometida y que si en algún caso hay alguna situación así que se va a resolver", dijo en entrevista tras concluir un mitin en la Plaza Cívica de Ensenada.

EL UNIVERSAL publicó que, candidatos revelaron que los elementos de la Guardia Nacional se retiran al terminar la jornada a dormir al cuartel más cercano, que muchas veces está a dos horas de distancia. En algunas ocasiones, los aspirantes sufragan comidas y el hospedaje para no quedarse solos.

