Diversos candidatos que son protegidos por el gobierno federal después de que recibieron amenazas del crimen organizado revelaron que los miembros de la Guardia Nacional (GN) que les fueron asignados como escoltas los abandonan en las noches porque la dependencia federal no les da viáticos para hospedaje, lo que provoca que los elementos al término de la jornada se retiren a dormir al cuartel más cercano, que en ocasiones queda a una o hasta dos horas de distancia.

Sin detallar nombres, partidos ni localidades en las que compiten por temor a represalias, los aspirantes narraron a EL UNIVERSAL los problemas que enfrentan a pesar de contar con protección, entre los que se encuentran, incluso, casos en los que se les sustituyó la escolta por un botón de pánico.

Daniela (quien pidió modificar su nombre por motivos de seguridad) hace campaña todos los días, visita las colonias de su distrito escoltada por dos vehículos de la GN, uno atrás de su auto y otro adelante. Cada vehículo lo abordan seis elementos con armas cortas y largas, pues las amenazas que Daniela ha recibido son de muerte. Tras recibir su solicitud de protección, las autoridades consideraron que por los elementos de la petición el caso debía considerarse de “alta prioridad”.

Sin embargo, llegada la noche los equipos la dejan en el lugar donde se hospeda y 11 de los 12 elementos se retiran a sus cuarteles, debido a que no cuentan con viáticos para permanecer ahí. Dejan a un solo elemento de guardia, y no es hasta el día siguiente cuando regresan para volver a acompañarla en su trabajo de campo.

“Es gravísimo porque la amenaza es real, ya fue comprobada por el gobierno, por eso nos pusieron 12 escoltas, y cuando se van claro que da miedo de que alguien venga y nos mate, porque no están cerca, se van a sus cuarteles, que quedan a una o dos horas de distancia”, declaró.

Adrián (quien también pidió modificar su nombre) es otro aspirante que pasa por lo mismo, pero a él no sólo lo abandonan en las noches, sino en el día, a la hora de la comida, porque los elementos tampoco tienen viáticos para alimentos.

“No todos los candidatos competimos en las mismas condiciones, algunos tienen recursos y otros no. Al principio era irse a sus cuarteles para comer, pero nos desprotegen. Lo que hicimos es que como tenemos la fortuna de que en la casa de campaña hay espacio para hacer de comer entre todos compramos despensa, se las damos a los guardias y la Guardia Nacional se hace de comer, se llevan sus portaviandas para todo el día porque no les proporcionan ni comida ni alojamiento”, explicó el candidato, cuya defensa es “nivel arma corta”, es decir, nivel medio, lo que implica tres elementos de la GN a bordo de un vehículo, todos con armas cortas (pistolas).

Otros aspirantes han logrado acuerdos con los propios elementos para que la mitad del equipo se vaya a sus cuarteles a comer y la otra mitad haga lo propio cuando regresa el primer grupo.

“Es complicado porque si la campaña es en la punta del distrito y está alejado de donde ellos se están resguardando (GN) pueden ser hasta tres horas de camino para mandarlos a comer, y cuando se van sí se queda uno con miedo, da mucho miedo, y uno piensa ‘o corto mi campaña y que vayan a comer o me quedo sin destacamento para continuar la campaña y pongo en riesgo mi vida”, dijo otro candidato.

Por ello, y ante el temor de no quedar desprotegidos, algunos aspirantes pagan de sus recursos el hotel de los guardias; sin embargo, no todos compiten en las mismas condiciones y algunos no tienen el dinero para hospedar a sus escoltas.

Planteamiento al INE

El problema de los aspirantes fue externado a los partidos políticos, cuyos representantes plantearon al Instituto Nacional Electoral (INE) que, por una parte, estos casos se den a conocer ante la mesa de seguridad y se resuelvan a la brevedad, y, por la otra, que en tanto eso ocurra la autoridad electoral permita que quienes paguen el hotel de sus escoltas lo reporten como gastos de campaña.

Los viáticos para hospedaje se dejaron de dar en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien criticó a la Policía Federal por gastar demasiados recursos en hoteles.

Durante la creación de la Guardia Nacional se construyeron cuarteles en todo el país, pero ahora los elementos no cuentan con viáticos para hospedaje, por lo que al término de su turno deben ir a descansar a los cuarteles.

Pero esos no son todos los problemas a los que se están enfrentando los candidatos en campaña, pues existen casos en los que tras pedir la protección federal han recibido a cambio sólo un botón de pánico.

“El botón de pánico no me resuelve, ¿cómo crees? O sea, entonces voy a ir un mitin y si empiezan los balazos, ¿qué hago?: ‘deja aprieto mi botón de pánico y a ver si llega pronto la Guardia’. Oigan, ¡no chinguen!”, detalló otra entrevistada.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), al 10 de abril se contabilizaban 200 solicitudes de protección por parte de candidatos a un cargo de elección popular a nivel federal o local.

De ese total, 186 ya cuentan con la protección, 11 declinaron la petición y tres solicitudes se mantenían en evaluación.

Una parte de estos problemas fueron externados por los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados a los consejeros del INE en una reunión privada que sostuvieron el pasado miércoles 10 de abril.

En ella, las autoridades electorales coincidieron en que la situación de violencia en el marco del proceso electoral en curso “es grave” y reconocieron que, pese a ello, aún no tienen un mapa de riesgo con el número total de municipios en focos rojos.

En el acto, el consejero Jorge Montaño explicó que hay un mapa que no está completo, pero en el que ya están identificadas como entidades de alto riesgo a Chiapas, Michoacán, Tabasco y Guerrero.

Asimismo, indicó que tienen contabilizados 50 municipios de alto riesgo en todo el país, cifra en la que no hubo coincidencia, pues los legisladores expusieron que cuentan con cifras de focos rojos en 18 estados y 400 municipios afectados por el crimen organizado, “en los que se corre el riesgo de que haya una narcoelección”.

En el encuentro, en el que estuvieron presentes los coordinadores Jorge Romero (PAN), Rubén Moreira (PRI), Francisco Huacus (PRD), Braulio López (MC) y los vicecoordinadores Juan Ramiro Robledo (Morena), Reginaldo Saldoval (PT) y la dirigente del PVEM Karen Castrejón, entre otros congresistas, líderes parlamentarios también pidieron al INE analizar la posibilidad de declarar nulas las elecciones en donde un solo candidato esté haciendo campaña.

Explicaron que dicha petición se deriva de denuncias por parte de los propios aspirantes, en los que se han documentado casos en donde tres de cuatro candidatos dejaron de hacer campaña por amenazas a su integridad.

Al respecto, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, manifestó que “las preocupaciones suyas son nuestras” y se comprometió a analizar todas las solicitudes de los presentes, a buscar las vías jurídicas para resolverlas y a plantear a la mesa de seguridad el tema de la protección a los candidatos.