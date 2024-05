Ciudad Juárez.- El candidato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la alcaldía del municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua, Octavio Sias Lugo, denunció una serie de agresiones en su contra por parte de hombres encapuchados que le exigían dejara su candidatura.

El candidato denunció públicamente la agresión, de la que fue objeto durante el jueves, en donde aseguró un grupo de personas encapuchadas lo levantaron y golpearon.

“Quiero denunciar públicamente el ataque cobarde del que fui objeto en la mañana del día de hoy (jueves) aproximadamente a las 10:30 a.m. Me abordó un grupo de personas encapuchadas, quiénes me levantaron y golpearon. Me amenazaron para que desista de mi intención de contender por la presidencia del municipio de Cusihuiriachi en las elecciones que se aproximan. Dijeron que este es solo un aviso, que si insistía en contender, me iría peor”, dio a conocer el candidato del PVEM en Chihuahua.

De acuerdo con lo que explicó, en la agresión le dañaron los vidrios del vehículo en el que viajaba solo, además de que su teléfono celular y los documentos personales que portaba fueron sustraídos.

El candidato explicó que tras el ataque solicitó ayuda y recibió atención médica en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua.

“Posteriormente, me presenté ante la Fiscalía Zona Occidente de Cuauhtémoc, para presentar una denuncia formal contra quién o quiénes resulten responsables de este ataque directo a mi persona. Finalmente, informé al representante estatal del Partido Verde Ecologista de México sobre los hechos explicados con anterioridad para solicitar al IEE la activación del protocolo de seguridad establecido para éstos efectos”, refirió.

En su mensaje para dar a conocer los hechos, consideró injusto que a través de éstos actos deplorables se quiera coartar el derecho constitucional de ser votado para un cargo público en ese municipio, que se localiza al oeste del territorio estatal de Chihuahua.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades en Chihuahua no habían brindado información sobre este hecho, ni tampoco el PVEM había dado alguna postura sobre el caso.

Suman 7 solicitudes de seguridad por parte de candidatos

Hasta inicios de semana, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) tenía el reporte de siete candidatos en el estado de Chihuahua que habían solicitado seguridad dentro de su proceso de campaña.

Gilberto Loya, titular de la SSPE, explicó que hasta el martes se tenía al menos siete solicitudes de candidatos que han hecho alguna petición de seguridad al Instituto Estatal Electoral (IEE).

Refirió que primero se hace el análisis de riesgo que enfrenta el candidato para, en base a eso, determinar si se le interpone un equipo de seguridad, además de existir un monitoreo constante a los candidatos y están coordinados con las Asambleas Municipales.

EL UNIVERSAL publicó recientemente que candidatos a sindicatura y presidencias municipales habían solicitado seguridad en municipios de la entidad como lo son Guachochi, uno en Nuevo Casas Grandes y otro más en Carichí.





