Con el voto de los indecisos, los que no simpatizan con Morena y los millennials y centennials, Jorge Álvarez Máynez buscará un segundo lugar en la contienda por la presidencia de México para competir cara a cara con Claudia Sheinbaum.

“Hoy piensan que es imposible, pero si yo rebaso a la candidata del PRI y del PAN, que es lo que sucedió en nuestra precampaña, voy a tener posibilidades de contender uno a uno porque yo sí le hablo a esos electores, yo sí le hablo a una generación que la política no le está hablando y a una generación incluso más joven que la mía y hablo de los millenials y de los centenialls.

“Creo que podemos modificar el guión de la contienda presidencial. Las campañas llevan seis días, pero nosotros ya llevamos 20 millones de reproducciones en redes sociales y por supuesto que el país no me conocía y muchos de ustedes tampoco, pero es porque yo sí respeté la ley”, declaró durante la Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex.

El emecista se comparó con Gabriel Boric y Javier Milei, presidentes de Chile y Argentina, respectivamente, pues aseguró que, era impensable que cualquiera de las dos figuras pudiera alcanzar la victoria con una cultura política tan enquistada en sus países, pero el ser una alternativa a lo conocido les sumó puntos en el marcador.

“Si yo les hubiera dicho hace dos años o hace tres años que hoy iba a ser presidente Gabriel Boric o Javier Milei, que íbamos a tener la geografía política que tenemos, aunque aquí se dedican mucho a hacer proyecciones y a ver hacia el futuro, quizás hubiera sido impensable.

“Quién iba a pensar que ante una cultura política prácticamente enquistada en la vida pública de Argentina, lo iba a derrotar un libertario”, expresó el abanderado presidencial de Movimiento Ciudadano (MC).

Álvarez Máynez agregó que la fuerza naranja le restará muchos votos a Morena a nivel local pues sus spots de campaña y los de candidatos locales están enfocados en el contexto de cada localidad, para los indecisos que no se sienten “ni en Cuba, ni Venezuela y que piensan que México está a años luz de ser Dinamarca y no se sienten ‘feliz, feliz, feliz’”.

“La inmensa mayoría va a votar por el que le pueda ganar a Morena. Lo que hay que hacer es hablarle a la mayoría silenciosa, a la población que dice: ‘yo no me siento ni Cuba, ni Venezuela, ni siento que se me va a acabar el país si gana Morena pero evidentemente esto está a años luz de ser Dinamarca y no me siento feliz, feliz, feliz. No me representa el esquema narrativo del Presidente’.

“En ese sector hay mexicanos que buscan sensatez, que buscan un proyecto no polarizante porque en ese sentido también hay que decirlo a mí no me gusta, yo no le digo narco al presidente, no se vale cualquier cosa para llegar al poder, eso no le hace bien al país y ahí hay un espacio de crecimiento muy importante voy a competir para él”.

