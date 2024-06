Guadalupe Acosta Naranjo, integrante del Frente Cívico Nacional manifestó su consternación y sorpresa ante los resultados recientemente anunciados que dan como ganadora de la presidencia de México a Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, y dijo que cotejarán los resultados con los cómputos distritales que tendrán lugar el próximo miércoles.

A través de un video en la red social X, Acosta Naranjo expresó: "Estoy consternado y sorprendido del resultado que han dado a conocer. No me cuadra, no me checan los números." Además, convocó a sus seguidores a cotejar los resultados de las elecciones, con los cómputos distritales que se llevarán a cabo el próximo miércoles.

"Vamos a tener que confrontar estos números con los cómputos. Por eso, lo primero que les pido, amigas y amigos, quienes fueron funcionarios o representantes de casilla, que cuidan y guarden muy bien sus actas para poder cotejar los resultados que se han dado a conocer”, expresó.

Leer también: Organización convoca a vestir de rosa el 2 de junio

El integrante de la Marea Rosa señaló también discrepancias entre la participación ciudadana observada en diversas regiones y los resultados anunciados, y cuestionó la veracidad de los mismos. Además, expresó su preocupación por lo que considera una "elección de estado", al mismo tiempo que denunció la supuesta intervención del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y el uso de recursos públicos para favorecer a Morena.

“Debemos de saber que hemos dado una batalla muy dura a lo que sostengo, es una elección de Estado, donde el presidente de la república intervino de manera abusiva en el proceso electoral, donde se utilizó el dinero de los programas sociales para que los servidores de la nación condicionaran estos programas a quien votaran por MORENA”, explicó.

Además, Acosta Naranjo llamó a la reflexión y al análisis autocrítico dentro de la sociedad civil que conforma el Frente Cívico Nacional. Sin embargo, llamó a los simpatizantes a “no darse por vencidos”: "Tenemos una lucha que es correcta: estamos luchando por la democracia, por nuestras libertades que hoy más que nunca están en un gravísimo riesgo", afirmó.

El Frente Cívico Nacional es una de las organizaciones que integran el movimiento llamado “Marea Rosa” que durante el periodo de campañas, apoyó a la candidata por la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez.

Leer también: ¿Qué sigue para Claudia Sheinbaum tras ganar las Elecciones 2024 en México?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.





mahc/rmlgv