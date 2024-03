Tabasco.- Tras asegurar que las propuestas en materia de seguridad de Xóchitl Gálvez son ocurrencias, el candidato a la presidencia de la República por Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, afirmó que nunca declinaría por ella ni por la alianza que representa.

Entrevistado antes de sostener en Villahermosa, un encuentro con mujeres emprendedoras, Álvarez Máynez, afirmó que no ve seriedad en las propuestas de la abanderada de la coalición “Fuerza y Corazón por México” que aglutina al PRI, PRD y PAN, quien dijo se ha rodeado de personajes impresentables en la política mexicana.

“Pues no sé qué se le vaya a ocurrir hoy a Xóchitl si sacarse más sangre u otra cosa, no veo seriedad. No veo una propuesta de país, además la veo cada vez rodeada de personajes impresentables de la política mexicana, sé que viene mañana a ver qué ocurrencias trae. Creo que están dejando mucho que desear, son campañas predecibles y aburridas que solamente le hablan a un sector de la población”, aseveró.

Lee también Álvarez Máynez promete gobernar para las mujeres; “saldaremos la deuda histórica”, dice

Jorge Álvarez Máynez. Foto: Especial

Sobre la propuesta de construir una cárcel de mayor seguridad y tecnología, el aspirante presidencial de MC, sostuvo: “Es una ocurrencia, en vez de esa cárcel, debemos hacer una academia nacional de policías, una academia nacional de mando policiales, a los policías les damos 6 semanas de capacitación y luego los ponemos a cuidar las calles, a los policías no le damos seguro médico, no le damos seguro de vida y luego queremos que protejan nuestras vidas”.

Y agregó: “Tenemos que tomar el problema en serio, no proponer cosas que suenen polémicas o que generen una conversación en las elecciones; necesitamos entrarle al tema con una mayor seriedad, además predicar con el ejemplo, el PRI y el PAN no hicieron su tarea en el tema de seguridad y no pueden decir ahora que ellos son la solución”.

A pregunta expresa, si estaría dispuesto al final de la campaña y para que la oposición pudiera ganarle a Morena la presidencia a declinar por Xóchitl, el abanderado de MC, Jorge Álvarez Máynez atajó: “Jamás nunca, ninguna (posibilidad)”.

Lee también Marihuana, becas y vivienda para los millenials: las propuestas de Álvarez Máynez a universitarios

Jorge Álvarez Máynez. Foto: Especial

En el caso de la seguridad que se le ha brindado por parte del gobierno federal, afirmó que es discreta y aun cuando dijo que en algunos casos los candidatos si la requieren, pidió al estado no descuidar la protección de los ciudadanos. “Yo tengo confianza en las autoridades, sobre todo en las fuerzas armadas, yo he pedido que sea una cobertura discreta, que sea apropiada para alguien que aspira a la presidencia de México, pero que no sea ostentosa y ni que se distraigan ha demasiados elementos de las tareas fundamentales que es cuidar a los mexicanos; nosotros somos un ciudadano más y tampoco debe haber privilegios ni excesos”.

Álvarez Máynez aun cuando aseguró que no tiene miedo a recorrer el país como candidato ante tanta violencia, sí reconoció que hay estados como Michoacán y Guerrero que viven una descomposición grave en materia de inseguridad.

Por la tarde, Jorge Álvarez sostuvo una reunión con estudiantes de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), donde defendió a su dirigente nacional, Dante Delgado y anunció que seguirá buscando este tipo de acercamiento con universitarios en todo el país.

Estuvo acompañado en esta gira por Gerardo Gaudiano Rovirosa, candidato a senador por MC y la abanderada a la gubernatura de Tabasco, Mines de la Fuente, pero llamo la atención que no acudieron integrantes de la dirigencia estatal.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL