Cuernavaca.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se pronunció por rediseñar la estrategia para combatir la inseguridad pública, y restar responsabilidades al Ejército Mexicano en tareas que corresponden a los gobernantes y paulatinamente volver a su tarea constitucional.

El modelo actual ha fallado, dijo el candidato presidencial, y eso se demuestra con el alto nivel de impunidad y las calles llenas de delincuencia como resultado de una estrategia equivocada cuya aplicación perpetuó primero el PRI, luego el PAN y actualmente Morena.

En un encuentro con jóvenes estudiantes de la Universidad del Valle de Cuernavaca, Álvarez Máynez afirmó que en el nuevo modelo que propone el Ejército debe contar con el respaldo de las autoridades civiles, “que no deleguemos en las Fuerzas Armadas una tarea, una responsabilidad, que es de quienes aspiramos a mandar en el ejercicio de la seguridad, en garantizar derecho de la ciudadanía a vivir con seguridad, libertad y seguras

“Creo que hoy lamentablemente el Ejército está haciendo el papel del gobernador, de alcaldes, de funcionarios federales incapaces, cobardes, corruptos que no han aceptado su responsabilidad. El Ejército tiene que ir volviendo a su responsabilidad constitucional y tiene que utilizar la fuerza en las tareas que sean necesarias”, sostuvo.

En el rediseño de la estrategia de seguridad propone que las Policías civiles vigilen las carreteras, crear áreas especializadas en feminicidios, en delitos de alto impacto; pedir al Ministerio Público hacer su trabajo y que las Policías puedan investigar y que las denuncias se puedan presentar a través de una aplicación de medios digitales.

Con respecto a la modificación que se pretende hacer a la Guardia Nacional, Jorge Álvarez afirmó que el problema de cada presidente, de cada gobernante, es que quiere cambiar de nombre a la Guardia Civil y dejar las cosas como están. No importa, precisó, si se llama Guardia Nacional, Gendarmería o Policía Federal, lo que importa es el diseño institucional que hay, cuál es el problema que se está atacando, además cómo se está capacitando.

Los policías en México estudian seis semanas para ser policías, ganan una miseria, menos que un regidor en un municipio pequeño del país dijo y agregó que eso no puede ser una solución para enfrentar un problema tan grave como el de la seguridad.

“Se que pega mucho en campaña ‘le vamos a poner así’ y hacer declaraciones sensacionalistas como la construcción de una mega cárcel, pero lo que el país necesita no es a candidatos generadores de notas sino a candidatos generadores de propuestas y soluciones y con voluntad para cambiar las cosas”, expuso.

A la pregunta si se le deben quitar las obras al Ejército respondió:

“El problema no es, no se le deben quitar las obras (al Ejército) pero el gobierno no tiene porque estar, por ejemplo, generando aerolíneas para competir con las aerolíneas privadas, cuando le podríamos dar incentivos en materia de competencia a empresas mexicanas para que inviertan en sectores estratégicos y se desarrollen, para que tengamos mejor atención a los consumidores”.

